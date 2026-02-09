Đừng đem suy nghĩ cảm tính để khuyên Đình Bắc ‘bớt đi sự kiện’

Mạng xã hội dậy sóng trước đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa một nghệ sĩ và Nguyễn Đình Bắc tại một lễ trao giải ở TP.HCM mà nghệ sĩ khuyên đàn em "bớt đi sự kiện".

Đình Bắc đang truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ.

Lời khuyên mang đậm tính "người anh đi trước" cho Đình Bắc ngay lập tức tạo ra hai luồng dư luận trái chiều gay gắt. Một bên ủng hộ vì lo ngại hào quang showbiz làm thui chột tài năng sân cỏ, nhưng phần đông lại cho rằng tư duy này đã cũ kỹ và thiếu thông cảm đối với tính chuyên nghiệp của bóng đá hiện đại.

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở một lời xã giao, mà nó khơi mào cho một vấn đề lớn hơn: Liệu người hâm mộ có đang khắt khe một cách định kiến với những "người của công chúng" xuất thân từ sân cỏ?

Sao diễn viên đi sự kiện mà lại khuyên cầu thủ?

Để nhìn nhận vấn đề một cách công tâm, chúng ta cần thoát khỏi tư duy cũ kỹ rằng cầu thủ chỉ biết ăn, tập và ngủ. Trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, một cầu thủ chuyên nghiệp không chỉ là một người lao động trên sân cỏ mà còn là một ngôi sao giải trí, một người của công chúng (KOL) đúng nghĩa.

Sau chiến tích vang dội tại VCK U23 châu Á 2026 với danh hiệu Vua phá lưới và tấm huy chương đồng lịch sử, cái tên Đình Bắc không còn thuộc về riêng anh hay gia đình, mà trở thành tài sản của CLB và hình ảnh đại diện cho quốc gia. Việc chân sút của CAHN xuất hiện tại các sự kiện, tham gia WeChoice Awards hay làm đại sứ thương hiệu không phải "ham vui", mà là một phần trong bản mô tả công việc của một ngôi sao.

Các thương hiệu và doanh nghiệp bỏ tiền tỷ ra nuôi bóng đá không chỉ vì đam mê đơn thuần, họ cần sự lan tỏa. Nếu bóng đá không thẩm thấu vào đời sống xã hội thông qua hình ảnh của các thần tượng, làm sao có sự khích lệ cho tình yêu thể thao, nguồn tài chính để tái đầu tư cho nền bóng đá vận hành?

Ronaldo dù bận rộn với lịch trình tập luyện, thi đấu, vẫn có thể sắp xếp để dự sự kiện.

Trên thế giới, những siêu sao như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi dù bận rộn đến mấy vẫn luôn dành quỹ thời gian cố định cho các hợp đồng thương mại, các buổi gala và tương tác trên mạng xã hội. Thậm chí, giá trị chuyển nhượng của họ cao ngất ngưởng một phần nhờ vào sức hút thương mại khổng lồ đó.

Vậy tại sao khi một cầu thủ Việt Nam như Đình Bắc, người vừa truyền cảm hứng mạnh mẽ cho hàng nghìn em nhỏ với thông điệp nỗ lực vươn lên làm điều tương tự, lại bị đánh giá là xao nhãng chuyên môn?

Hơn nữa, xét về sự công bằng nghề nghiệp, chính các diễn viên, nghệ sĩ cũng đâu chỉ suốt ngày "nhốt mình" trên phim trường hay sân khấu tập luyện. Họ cũng phải đi sự kiện, ra mắt phim, giao lưu khán giả để duy trì sức nóng tên tuổi. Đó là một phần tất yếu của ngành công nghiệp giải trí.

Nếu một cầu thủ khuyên diễn viên "bớt đi sự kiện lại để lo luyện tập đóng phim", chắc chắn sẽ bị coi là vô lý. Tương tự, việc khuyên một cầu thủ đang làm nhiệm vụ quảng bá hình ảnh phải "bớt đi" là một cái nhìn phiến diện, vô tình phủ nhận giá trị lan tỏa mà bóng đá mang lại cho cộng đồng.

Hãy để HLV quản lý và bớt phát ngôn cảm tính

Điểm mấu chốt quan trọng nhất trong câu chuyện này nằm ở thẩm quyền quản lý. Chỉ có ban huấn luyện mới là những người có đủ tư cách và dữ liệu để quyết định cầu thủ nên hay không nên tham gia các hoạt động bên ngoài.

Trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, lịch sinh hoạt của cầu thủ được lên kế hoạch chi tiết đến từng giờ. HLV là người nắm rõ nhất thể trạng của học trò: khi nào họ cần tập nặng, khi nào cần thả lỏng để phục hồi tâm lý và khi nào thì việc tham gia sự kiện xã hội là một liệu pháp tinh thần tốt.

Đình Bắc trả lời rất rõ ràng: "Đội tuyển cử em đi". Điều này chứng tỏ việc anh có mặt tại sự kiện nằm trong kế hoạch của tổ chức, được sự cho phép và quản lý của những người có trách nhiệm.

Đình Bắc đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ gần đây.

Các CLB hiện nay luôn ý thức rất rõ việc bảo vệ "tài sản" của mình, họ sẽ không bao giờ để các hoạt động bên ngoài tác động tới thể lực, tinh thần hay ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của cầu thủ. Do đó, những lo lắng từ người ngoài cuộc, dù xuất phát từ thiện chí, thường trở nên thừa thãi và thiếu cơ sở thực tế.

Người hâm mộ hay cả những nghệ sĩ ở lĩnh vực khác thường nhìn bóng đá bằng con mắt cảm tính. Họ thấy cầu thủ mặc vest đi thảm đỏ thì lo lắng cầu thủ quên giày đinh, thấy cầu thủ đóng quảng cáo thì sợ họ mất tập trung. Nhưng những lời khuyên mang tính chất "dạy đời" công khai như vậy, nếu không khéo léo, sẽ rất dễ trở thành sự "vô lý".

Nếu thực sự muốn tốt cho đàn em, một tin nhắn riêng hay một lời thủ thỉ kín đáo thông qua người thân sẽ chân thành và tinh tế hơn nhiều so với việc nói giữa chốn đông người, trước ống kính truyền thông, đặc biệt khi người nói cũng không nắm được thông tin thống kê hay số liệu chuyên môn.