Nguyễn Đình Bắc và 'món nợ ân tình' của bóng đá Việt Nam

Nguyễn Đình Bắc đang bước vào độ chín đầu tiên của sự nghiệp với những con số ấn tượng tại đội tuyển U23 Việt Nam và dấu ấn ở cấp câu lạc bộ.

Không chỉ là nỗ lực cá nhân, phía sau bước tiến của tiền đạo 21 tuổi còn là câu chuyện của mô hình đào tạo âm thầm, bền bỉ - nơi thấp thoáng vai trò của bầu Hiển cùng triết lý “đào tạo để giải phóng” cầu thủ.

Từ cậu bé bị loại đến trụ cột U23 Việt Nam

Ở tuổi 21, Nguyễn Đình Bắc trải qua nhiều thăng trầm khi từng bị loại khỏi lò đào tạo Sông Lam Nghệ An vì thể hình nhỏ con, giấc mơ bóng đá của Đình Bắc suýt dang dở khi gia đình nhận quyết định thanh lý hợp đồng. Có giai đoạn, anh rời xa sân cỏ gần hai năm để quay lại học văn hóa.

Tình yêu với trái bóng tròn đã kéo Đình Bắc trở lại con đường chuyên nghiệp. Năm 2020, anh rời Nghệ An vào Quảng Nam, tạm gác việc học lớp 11 để gia nhập đội trẻ CLB chủ sân Tam Kỳ. Giai đoạn xa nhà kéo dài hơn 8 tháng (thời điểm dịch Covid-19 bùng phát) trở thành phép thử đầu tiên với cậu thiếu niên mới mười mấy tuổi.

Ngày trở về, Đình Bắc cao lớn, rắn rỏi hơn và trưởng thành về thể chất lẫn suy nghĩ. Giữa mùa giải 2022, anh được đôn lên đội một Quảng Nam. Đến mùa 2023, Đình Bắc để lại dấu ấn với 7 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 13 trận, góp công quan trọng giúp CLB Quảng Nam giành vé trở lại V-League. Danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc giải hạng nhất quốc gia 2023” là phần thưởng xứng đáng cho mùa giải ấy.

Lối chơi tốc độ, kỹ thuật gọn gàng cùng khả năng dứt điểm đa dạng giúp Đình Bắc lọt vào tầm ngắm của các CLB lớn. Trước khi chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội, anh kịp để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo Quảng Nam - đội bóng đầu tiên mang lại cho anh cảm giác được tin tưởng như cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Đình Bắc tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam.

Màn tỏa sáng gần nhất của Đình Bắc đến tại vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sau 6 trận, anh ghi 4 bàn thắng, có 3 pha kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào 7 bàn thắng của U23 Việt Nam - tất cả đều mang tính quyết định. Phong độ ấy biến Đình Bắc thành trung tâm trong lối chơi của đội tuyển.

Không chỉ nhận danh hiệu "Vua phá lưới", Đình Bắc còn được bầu chọn là cầu thủ gây ấn tượng nhất giải, sở hữu cùng lúc nhiều giải thưởng cá nhân - điều hiếm thấy với cầu thủ Việt Nam ở sân chơi châu lục. Những con số ấy cho thấy Đình Bắc không còn là tài năng triển vọng, mà đã bước vào nhóm cầu thủ có khả năng tạo khác biệt.

Vai trò thầm lặng của bầu Hiển

Nhìn sâu vào hành trình trưởng thành của Đình Bắc, có thể thấy dấu ấn của hệ sinh thái đào tạo được duy trì bằng đầu tư dài hạn, nơi bầu Hiển đóng vai trò trụ cột. Giai đoạn Đình Bắc phát triển tại Quảng Nam cũng là thời điểm hệ thống đào tạo trẻ nơi đây được vận hành nhờ nguồn lực tài trợ từ bầu Hiển.

Không ồn ào, không phô trương, nhưng sự đầu tư ấy tạo ra môi trường để cầu thủ trẻ được ăn tập bài bản, được thi đấu thường xuyên và tiến lên từng nấc thang đúng độ chín. Đình Bắc là một trong những sản phẩm tiêu biểu của guồng máy ấy.

Việc được thi đấu thường xuyên tại Quảng Nam là bước đệm quan trọng trong sự nghiệp của Đình Bắc.

Từ Quảng Nam, Bắc về Hà Nội FC - một mắt xích khác trong mô hình đào tạo của bầu Hiển. Khi anh mong muốn chuyển sang khoác áo CLB Công an Hà Nội để tìm thử thách mới, ông không níu kéo. Trái lại, ông tạo điều kiện để cầu thủ ra đi đúng thời điểm. Đó là biểu hiện của triết lý đào tạo để cầu thủ đủ khả năng tự quyết tương lai, chứ không phải để giữ họ bằng mọi giá.

Không chỉ Đình Bắc, nhiều cầu thủ trưởng thành từ hệ thống bóng đá Hà Nội như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh, Đức Huy… cũng lần lượt ra đi khi đã đủ độ chín. Sự ra đi ấy không làm Hà Nội FC suy yếu, trái lại, khẳng định chiều sâu của mô hình đào tạo đặt con người làm trung tâm.

Lò đào tạo mạnh không đo thành công bằng số cầu thủ còn ở lại, mà bằng số cầu thủ đủ tự tin bước ra ngoài. Ở góc nhìn đó, bầu Hiển chấp nhận “mất” những cầu thủ giỏi ở thời điểm họ có giá trị cao để đổi lấy giá trị bền vững hơn: Uy tín của người làm bóng đá dài hạn và sự trưởng thành trọn vẹn của cầu thủ.

Song song sự tiến bộ về chuyên môn, Đình Bắc còn cho thấy nhân cách đáng trân trọng. Anh dành tiền thưởng ủng hộ đồng bào Nghệ An sau bão, trao áo đấu SEA Games để gây quỹ xây cầu dân sinh, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

Tại lễ trao huy chương vàng SEA Games 33, khi Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn chuẩn bị trao huy chương cho mình, Đình Bắc chủ động đề nghị trao trước cho đội trưởng Khuất Văn Khang. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ để cho thấy sự tôn trọng tập thể và bản lĩnh của cầu thủ trẻ.

Bóng đá Việt Nam nợ những người gieo mầm

Nhìn từ hành trình của Nguyễn Đình Bắc, có thể thấy bóng đá Việt Nam không chỉ cần cầu thủ giỏi, mà còn cần ông bầu đủ kiên nhẫn để đầu tư dài hạn và đủ bản lĩnh để “cho đi” khi cầu thủ trưởng thành.

Bầu Hiển làm bóng đá với cái tâm cống hiến cho bóng đá Việt Nam.

Ở góc độ ấy, bóng đá Việt Nam đang mang món ân tình với những người như bầu Hiển - ông bầu không đo thành công bằng số danh hiệu, mà bằng số phận cầu thủ được nâng đỡ.

Những bàn thắng của Đình Bắc hôm nay không chỉ là thành quả của cá nhân, mà là kết tinh của hành trình đào tạo âm thầm, bền bỉ và có triết lý. Và nếu bóng đá Việt Nam muốn có thêm nhiều “Đình Bắc” khác trong tương lai, điều cần làm không chỉ là tìm kiếm tài năng, mà còn phải biết trân trọng những người đã lặng lẽ gieo mầm cho giấc mơ ấy.