Bóng đá Malaysia rối loạn

Án phạt từ FIFA phơi bày những lúng túng ở thượng tầng, khiến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chưa tìm được phương án xử cho cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất nhiều năm qua.

Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Malaysia dự kiến họp khẩn vào thứ 4 (ngày 28/1), trong bối cảnh rộ lên những đồn đoán về khả năng từ chức hàng loạt. Cuộc họp lần này diễn ra sau phiên làm việc ngày 8/1, khi quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi cùng Ban chấp hành thảo luận các phương án xử lý khủng hoảng liên quan đến vụ bê bối nhập tịch.

Tuy nhiên, theo các nguồn tin nội bộ, việc thiếu thông tin và trao đổi sau cuộc họp đó khiến không ít thành viên rơi vào thế bị động trước phiên thảo luận mang tính quyết định sắp tới. "Một số thành viên có thể bước vào cuộc họp mà gần như không nắm rõ định hướng", tờ News Strait Times viết.

Nhiều người trong Ban chấp hành được cho là không mặn mà với phương án từ chức sớm, bởi họ mới được bầu vào năm ngoái và chưa hoàn tất nhiệm kỳ 4 năm. Quan điểm chung là mọi yêu cầu từ chức cần dựa trên tính minh bạch và quy trình rõ ràng, thay vì áp lực dư luận.

Trước đó, ông Yusoff nhấn mạnh cuộc họp ngày 8/1 chỉ mang tính tham vấn. "Chúng tôi lắng nghe mọi ý kiến và xem xét nhiều lựa chọn. Chưa có quyết định cuối cùng nào. Từ chức chỉ là một trong các phương án được nêu ra và mọi quyết định sẽ được tập thể thông qua", ông nói.

Khủng hoảng của FAM bắt nguồn từ tháng 9/2025, khi FIFA phạt Liên đoàn này 350.000 CHF vì nộp hồ sơ giả mạo liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch. Các cầu thủ bị treo giò 12 tháng, mỗi người nộp phạt 2.000 CHF.

Đơn kháng cáo của FAM bị FIFA bác bỏ và vụ việc hiện được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Phán quyết sắp tới có thể tiếp tục đẩy FAM vào vòng xoáy bất ổn mới.