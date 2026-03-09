Quyết định chưa từng có của MU

MU lên kế hoạch cho chuyến du đấu tiền mùa giải khác thường tại châu Âu hè này, thay vì tiếp tục hành trình quen thuộc tới Mỹ như trong 3 năm gần đây.

MU lần đầu đá giao hữu trước mùa giải tại 5 thành phố của châu Âu.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận đội chủ sân Old Trafford quyết định thay đổi cách chuẩn bị cho mùa giải 2026/27 do lịch thi đấu đặc biệt của World Cup 2026. Giải đấu lớn nhất hành tinh diễn ra tại Bắc Mỹ khiến việc tiếp tục tổ chức tour du đấu tại Mỹ trở nên kém hợp lý, nhất là với những cầu thủ vừa trở về sau giải đấu.

Thay vào đó, "Quỷ đỏ" tổ chức loạt trận giao hữu tại Gothenburg (Thụy Điển), Warsaw (Ba Lan), Oslo (Na Uy), Dublin (Ireland) và Helsinki (Phần Lan). Ý tưởng của ban lãnh đạo là tổ chức các trận đấu riêng lẻ tại nhiều địa điểm khác nhau, vừa hạn chế quãng đường di chuyển dài, vừa giúp đội bóng duy trì thể lực trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Kế hoạch tổ chức tour châu Âu được xem là lựa chọn hợp lý, giảm tải cho cầu thủ và tạo cơ hội để người hâm mộ tại nhiều thành phố lớn của lục địa già trực tiếp theo dõi MU thi đấu. Với lượng cổ động viên đông đảo trên toàn thế giới, các trận giao hữu tại 5 địa điểm khác nhau được kỳ vọng thu hút sự quan tâm lớn.

Bên cạnh đó, mùa hè 2026 của MU cũng hứa hẹn nhiều thay đổi. Không ít cầu thủ có thể trở lại CLB trong trạng thái mệt mỏi cả về thể lực lẫn tinh thần sau World Cup. Họ nhiều khả năng sẽ được cho nghỉ thêm để hồi phục trước khi bước vào mùa giải mới.

Trong khi đó, ban lãnh đạo do INEOS hậu thuẫn lại phải đối mặt với quyết định quan trọng. Đó là lựa chọn một HLV mới hay tiếp tục đặt niềm tin vào Michael Carrick bằng cách trao cho ông vai trò dẫn dắt đội bóng lâu dài.

