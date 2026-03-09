Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Arsenal ra giá bán Odegaard cho MU

  • Thứ hai, 9/3/2026 07:23 (GMT+7)
Arsenal được cho là đã đưa ra mức giá cụ thể cho tiền vệ đội trưởng Martin Odegaard nếu nhận được lời đề nghị phù hợp trong mùa hè tới.

Theo CaughtOffSide, Manchester United được thông báo rằng họ sẽ phải chi khoảng 100 triệu euro nếu muốn chiêu mộ Odegaard. Tiền vệ người Na Uy đang là đội trưởng của Arsenal và được xem là một trong những nhân tố sáng tạo quan trọng của đội bóng trong những mùa giải gần đây.

Tuy nhiên, mùa giải năm nay của Odegaard không thực sự suôn sẻ. Cầu thủ 27 tuổi chỉ có 13 lần đá chính tại Premier League và 2 lần đá chính ở Champions League, phần nào do ảnh hưởng từ các chấn thương vai, đầu gối và cơ bắp. Ngay cả khi hoàn toàn khỏe mạnh, anh cũng không phải lúc nào cũng được HLV Mikel Arteta lựa chọn trong đội hình xuất phát.

Thời gian qua, báo chí Anh xuất hiện tin đồn cho rằng MU muốn có Odegaard để thay thế Bruno Fernandes trong tương lai gần. Ngoài Man Utd, Bayern Munich, Inter Milan, Barcelona và Atletico Madrid cũng được nhắc đến như những đội bóng theo dõi tình hình của ngôi sao này.

Trong khi đó, tương lai của Gabriel Martinelli có vẻ bấp bênh hơn. Cầu thủ chạy cánh người Brazil mới chỉ có 9 lần đá chính tại Premier League và 4 lần đá chính ở Champions League mùa này. Theo báo cáo, Arsenal sẵn sàng để Martinelli ra đi nếu nhận được khoảng 65 triệu euro.

Barcelona và Atletico Madrid đang được cho là hai đội bóng quan tâm đến cầu thủ 24 tuổi. Với việc vai trò trong đội hình giảm sút, Martinelli có thể trở thành cái tên dễ rời Emirates hơn so với Odegaard trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

