Thể thao

Thái Sơn chia tay CLB Thanh Hóa

  • Thứ hai, 26/1/2026 20:45 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau gần 10 năm gắn bó, Nguyễn Thái Sơn nói lời chia tay CLB Đông Á Thanh Hóa, khép lại một chặng đường nhiều kỷ niệm với đội bóng quê hương.

Thái Sơn rời Thanh Hóa và gia nhập CLB Ninh Bình.

Tối 26/1, tiền vệ sinh năm 2003 đăng tải dòng chia sẻ đầy cảm xúc xác nhận quyết định rời đội bóng gắn liền với anh từ những ngày đầu sự nghiệp. Thái Sơn gọi hành trình gần 10 năm ở Thanh Hóa không chỉ là một quãng đường thể thao, mà còn là một phần thanh xuân của chính mình.

Trong lời tri ân, Thái Sơn bày tỏ sự biết ơn tới Ban lãnh đạo CLB, ban huấn luyện cùng các đồng đội, những người luôn tin tưởng, đồng hành và hỗ trợ anh qua từng buổi tập, từng trận đấu, cũng như những thời điểm thăng trầm trong sự nghiệp. Theo Thái Sơn, sự dìu dắt ấy giúp anh trưởng thành hơn trong cuộc sống.

Tiền vệ trẻ cũng dành những lời cảm ơn chân thành tới người hâm mộ bóng đá xứ Thanh - những cổ động viên luôn sát cánh cùng đội bóng và cá nhân anh trong suốt những năm tháng thi đấu. "Cảm ơn vì có những kỷ niệm thật đẹp. Mãi tự hào vì là một phần của nơi này", Thái Sơn viết.

Thái Sơn trưởng thành từ hệ thống đào tạo của Thanh Hóa, từng bước khẳng định bản thân ở V-League và được đánh giá là một trong những tiền vệ trẻ rất tài năng. Tại SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, Thái Sơn là nhân tố cực kỳ nổi bật góp phần vào thành công của bóng đá Việt Nam.

Bến đỗ mới của Thái Sơn là CLB Ninh Bình. Trước đó, CLB Ninh Bình thông báo chiêu mộ thành công Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Nguyễn Ngọc Mỹ. Đây được xem là bước đi chiến lược của đội bóng cố đô trong lộ trình xây dựng lực lượng trẻ, giàu tiềm năng và có chiều sâu.

Những thống kê thú vị ở U23 châu Á 2026

VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia khép lại với nhiều cột mốc đặc biệt, được phản ảnh rõ nét qua những con số biết nói.

3 giờ trước

HLV Kim: '30 phút rất dài khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ'

Trở về sau hành trình giàu cảm xúc tại VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm tự hào về tinh thần thi đấu và sự trưởng thành vượt bậc của các học trò.

8 giờ trước

Cầu thủ U23 Trung Quốc đổi đời sau giải châu Á

Ngay sau khi kết thúc chiến dịch tại vòng chung kết U23 châu Á, bóng đá Trung Quốc đón nhận thông tin đầy khởi sắc về tương lai của tài năng trẻ Từ Bân (Xu Bin).

15 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Hiểu Phong

Thái Sơn Thanh Hóa Thái Sơn

