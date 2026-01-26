Những thống kê thú vị ở U23 châu Á 2026

U23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời nâng tổng số danh hiệu lên con số 3. Đây là cái kết xứng đáng cho một hành trình gần như hoàn hảo, khi thầy trò HLV Go Oiwa chỉ thật sự gặp thử thách trước Jordan ở tứ kết. Họ cũng là đội ghi nhiều bàn nhất giải với 16 pha lập công. Đáng chú ý, phần lớn đội hình hiện tại vẫn đủ điều kiện tham dự U23 châu Á 2028.