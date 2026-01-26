Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Những thống kê thú vị ở U23 châu Á 2026

  • Thứ hai, 26/1/2026 19:00 (GMT+7)
VCK U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia khép lại với nhiều cột mốc đặc biệt, được phản ảnh rõ nét qua những con số biết nói.

U23 Nhật Bản trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch, đồng thời nâng tổng số danh hiệu lên con số 3. Đây là cái kết xứng đáng cho một hành trình gần như hoàn hảo, khi thầy trò HLV Go Oiwa chỉ thật sự gặp thử thách trước Jordan ở tứ kết. Họ cũng là đội ghi nhiều bàn nhất giải với 16 pha lập công. Đáng chú ý, phần lớn đội hình hiện tại vẫn đủ điều kiện tham dự U23 châu Á 2028.
Dù vẫn xuất hiện một số trận hòa không bàn thắng, tổng cộng 73 pha lập công cho thấy tinh thần tấn công đáng nể của các đội tham dự giải năm nay. Trận cầu nhiều bàn nhất là chiến thắng 4-2 của Hàn Quốc trước Lebanon ở bảng C, trong khi Nhật Bản mở màn bảng B bằng thắng lợi 5-0 trước Syria.
Theo AFC, các đội bóng thể hiện triết lý "sút ngay khi có thể". Nhật Bản dẫn đầu với 97 cú dứt điểm, theo sau là Hàn Quốc (80), Uzbekistan (60) và chủ nhà Saudi Arabia (59). Ở phương diện cá nhân, tiền đạo Ali Al Azaizeh của Jordan là cầu thủ sút nhiều nhất với 12 lần.
AFC khẳng định hai đội vào bán kết là U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc gây bất ngờ với việc để thủng lưới nhiều nhất, cùng nhận 8 bàn thua. Ngược lại, U23 Nhật Bản phòng ngự cực kỳ chắc chắn, chỉ để Jordan chọc thủng lưới ở tứ kết.
U23 Hàn Quốc đứng đầu về số đường chuyền với tổng cộng 3.443 đường chuyền sau 6 trận. Nhật Bản (2.890), Việt Nam (2.421) và Trung Quốc (2.048) lần lượt xếp sau. Hai cầu thủ chuyền nhiều nhất giải đều thuộc Hàn Quốc là Shin Min-ha (489) và Lee Hyun-yong (476).
U23 Iran (áo trắng) dừng bước từ vòng bảng nhưng sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác cao nhất giải (89%). Hàn Quốc đạt 86%, trong khi Nhật Bản và Saudi Arabia cùng đạt 84%.
Việc Nhật Bản và Trung Quốc góp mặt ở trận cuối là kết quả của hàng thủ vững vàng, khi cả hai cùng có 5 trận giữ sạch lưới. Trung Quốc thậm chí vào chung kết mà không để thủng lưới bàn nào, với thủ môn Li Hao là chốt chặn xuất sắc.
U23 Uzbekistan lần đầu vắng mặt ở bán kết sau 5 kỳ liên tiếp, trong khi U23 Hàn Quốc trở lại top 4 lần đầu kể từ chức vô địch năm 2020.
Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

