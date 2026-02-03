Mức giá để Ronaldo rời Al Nassr

Cristiano Ronaldo đứng trước khả năng chia tay Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Ronaldo cân nhắc chia tay Al Nassr. Ảnh: Reuters.

Theo Record, Ronaldo ngày càng tỏ ra không hài lòng với tình hình hiện tại ở Saudi Pro League và sẵn sàng cân nhắc một bước ngoặt mới trong sự nghiệp, dù chuẩn bị bước sang tuổi 41.

Nguồn tin cho biết hợp đồng của Ronaldo với Al Nassr có điều khoản giải phóng trị giá 50 triệu euro, cho phép anh tự do tìm bến đỗ mới nếu quyết định ra đi. Trong bối cảnh đó, giải MLS tại Mỹ được xem là một lựa chọn nghiêm túc, mở ra viễn cảnh Ronaldo tái ngộ đại kình địch Lionel Messi, người đang khoác áo Inter Miami.

Bên cạnh đó, khả năng CR7 trở lại châu Âu cũng không bị loại trừ, dù điểm đến cụ thể vẫn là ẩn số.

Nguyên nhân chính khiến Ronaldo cảm thấy bất mãn được cho là xuất phát từ cách điều hành của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), đơn vị sở hữu nhiều CLB lớn như Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli.

Ronaldo tin rằng PIF đang ưu ái Al Hilal trong cuộc đua vô địch Saudi Pro League, thể hiện rõ qua việc dàn xếp đưa Karim Benzema từ Al Ittihad sang Al Hilal. Điều này khiến Ronaldo cho rằng Al Nassr không nhận được sự đầu tư và hậu thuẫn tương xứng.

Ronaldo tỏ thái độ bất mãn. Ảnh: Reuters.

Kể từ khi đến Saudi Arabia thi đấu vào năm 2023, Ronaldo vẫn chưa một lần nâng cao danh hiệu chính thức nào trong màu áo Al Nassr. Anh cho rằng bản thân xứng đáng nhận được nhiều sự tôn trọng hơn, nhất là khi chính Ronaldo là nhân tố then chốt giúp giải đấu Saudi Arabia thu hút sự chú ý trên toàn cầu.

Ngoài vai trò cầu thủ, CR7 còn đảm nhiệm vị trí đại sứ cho chiến dịch đăng cai World Cup 2034 của Saudi Arabia, điều càng khiến anh tin rằng mình có những đóng góp đặc biệt cho bóng đá nước này.

Sự căng thẳng được cho là lên đến đỉnh điểm khi Ronaldo từ chối ra sân trong chiến thắng 1-0 của Al Nassr trước Al Riyadh tối 2/2, một động thái bị xem như lời phản đối ngầm gửi tới ban lãnh đạo CLB và PIF.

Trước đó chỉ vài tháng, Ronaldo từng khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài với Saudi Pro League, nhấn mạnh niềm tự hào khi góp phần nâng tầm giải đấu và phát triển bóng đá Saudi Arabia trong vòng 5–10 năm tới.

