Thương vụ Benzema làm rung chuyển Saudi Arabia

Karim Benzema khép lại quãng thời gian gắn bó với Al Ittihad để gia nhập kình địch Al Hilal tại Saudi Pro League.

Benzema gia nhập Al Hilal.

“Karim Benzema chính thức trở thành người của Al Hilal”, trang chủ đội bóng này xác nhận rạng sáng 3/2. Thương vụ “bom tấn” chỉ được hoàn tất vào đúng ngày chót của kỳ chuyển nhượng, sau khi vấp phải không ít trở ngại từ Bộ Thể thao Saudi Arabia và Quỹ Đầu tư Công (PIF).

Benzema chỉ còn hợp đồng 6 tháng với Al Ittihad. Ban lãnh đạo CLB từng đề nghị gia hạn, nhưng chân sút người Pháp thẳng thừng từ chối, cho rằng các điều khoản đưa ra là “thiếu tôn trọng”. Trong bản hợp đồng mới, Al Ittihad thậm chí được cho là đề xuất phương án khiến Benzema gần như phải thi đấu không lương.

Trước tình hình đó, PIF đứng ra dàn xếp để đưa chủ nhân Quả bóng Vàng 2023 sang Al Hilal, đội bóng giàu thành tích bậc nhất Saudi Arabia. Quyết định này được cho là khiến Cristiano Ronaldo không hài lòng.

Al Hilal càng mạnh hơn khi có Benzema.

Theo tiết lộ, siêu sao người Bồ Đào Nha phản ứng dữ dội, thậm chí từ chối ra sân cho Al Nassr trong trận đấu gần nhất để phản đối cách phân bổ nguồn lực của PIF, khi cho rằng đội bóng của anh không được đầu tư tương xứng.

Dù nhận được một số lời đề nghị từ châu Âu, Benzema vẫn lựa chọn ở lại Saudi Arabia, phần nào bởi các hợp đồng thương mại hình ảnh của anh tại đây có thời hạn đến năm 2030. Tại Al Ittihad, Benzema sẽ được thay thế bằng Youssef En-Nesyri, trong khi tiền vệ N’Golo Kante cũng chuẩn bị rời Saudi Arabia để gia nhập Fenerbahce tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phía Al Hilal, sự xuất hiện của Benzema tiếp tục củng cố sức mạnh cho đội bóng đang sở hữu 21 chức vô địch quốc gia và 4 danh hiệu châu Á. Dưới sự dẫn dắt của HLV Simone Inzaghi, Al Hilal được xem là đối trọng lớn nhất trên hành trình chinh phục danh hiệu của Cristiano Ronaldo, người vẫn đang chờ đợi chiếc cúp vô địch quốc nội đầu tiên kể từ khi sang Saudi Arabia thi đấu năm 2022.

Đồng đội mới của Benzema ở Saudi Arabia Jota, sao trẻ người Bồ Đào Nha vừa chuyển từ Celtic sang Al Ittihad với mức phí 30 triệu euro, hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho nhà đương kim vô địch Saudi Pro League.