HLV Simeone muốn rời Atletico Madrid

  • Thứ ba, 3/2/2026 05:37 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau 15 năm dẫn dắt Atletico Madrid, HLV Diego Simeone, được cho là quyết định chấm dứt hành trình của mình tại sân Metropolitano.

Simeone cân nhắc rời Atletico.

Theo El Pais, lý do chính xuất phát từ mối quan hệ lạnh nhạt, căng thẳng với ban lãnh đạo mới của câu lạc bộ trong thời gian qua. Sau khi tập đoàn đầu tư Mỹ, Apollo Global Management, mua lại đa số cổ phần của Atletico, mối quan hệ giữa HLV Simeone và thượng tầng đội bóng không tốt.

Cộng với việc Atletico sa sút trên sân cỏ thời gian qua, bản thân HLV Simeone cũng muốn rời đi vì cảm thấy cần môi trường mới để cạnh tranh, đồng thời mệt mỏi vì làm việc ở một CLB sau 15 năm.

Hôm 1/2, đội bóng thủ đô Tây Ban Nha có trận hòa 0-0 trên sân Levante ở vòng 22 La Liga, đánh dấu màn trình diễn tệ nhất mùa giải. Chỉ trong vòng ba ngày, Atletico Madrid thua Bodo/Glimt và không thể đánh bại Levante, hai đội bóng bị đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.

Đây là bước lùi nghiêm trọng với CLB thành Madrid trong nỗ lực bám đuổi ở cuộc đua vô địch La Liga. Họ kém đội dẫn đầu Barcelona 10 điểm. Ở Champions League, Atletico phải chơi loạt trận play-off với Club Brugge sau khi đá tệ ở giai đoạn phân hạng.

Diego Simeone anh 1

Atletico sa sút nghiêm trọng.

Mâu thuẫn nội bộ càng làm tình hình tồi tệ. HLV Simeone liên tục công khai kêu gọi bổ sung nhân sự trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, nhưng Giám đốc Thể thao Mateu Alemany và CEO Miguel Angel Gil gần như không hành động, chỉ bán cầu thủ (Galan, Gallagher, Raspadori) mà không mua về.

HLV người Argentina dẫn dắt Atletico từ tháng 12/2011 và còn hợp đồng đến 2027. Song, ông sẵn sàng chấm dứt hợp đồng sớm với CLB ngay hè này. Cho dù có rời đi thật sự hay không, nhiệm kỳ của HLV Simeone tại Atletico Madrid chắc chắn sẽ được ghi nhận là một trong những giai đoạn huấn luyện viên gắn bó và thành công nhất với một CLB trong bóng đá hiện đại.

Trong hơn 14 mùa giải dưới thời Simeone, Atletico chỉ có duy nhất một lần xếp ngoài top 4. Đội bóng này có hai lần á quân La Liga và hai lần vô địch giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha. Simeone đưa Atletico bước vào kỷ nguyên hiện đại với sân vận động mới, đồng thời đôi lần giúp CLB phá vỡ sự thống trị của Barcelona và Real Madrid trong thời kỳ đỉnh cao của Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.

