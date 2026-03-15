Nhà vô địch Premier League xuống chơi ở hạng 12 bóng đá Anh

  • Chủ nhật, 15/3/2026 19:00 (GMT+7)
Ở tuổi 39, Danny Simpson bất ngờ tái xuất sân cỏ khi gia nhập đội bóng nghiệp dư Stretford Paddock FC.

Simpson ra sân trong trận đấu thuộc giải Hiệp hội vùng Cheshire khi Stretford Paddock chạm trán Cheadle Heath Nomads Reserves. Trên sân Project Solar, cựu hậu vệ Manchester United góp mặt từ đầu và cùng đồng đội giành chiến thắng kịch tính 5-3. Hiện chưa rõ Simpson có tiếp tục ra sân thêm cho đội bóng này hay không.

Simpson trưởng thành từ học viện MU từ năm 2003 và được đôn lên đội một 3 năm sau đó. Tuy nhiên, hậu vệ phải này chỉ có vỏn vẹn 8 lần ra sân cho "Quỷ đỏ" trong 4 năm, phần lớn thời gian phải tích lũy kinh nghiệm thông qua các bản hợp đồng cho mượn tại Royal Antwerp, Sunderland, Ipswich Town, Blackburn Rovers và Newcastle United.

Năm 2010, Simpson gia nhập Newcastle và nhanh chóng trở thành trụ cột với 138 lần ra sân. Sau đó, anh chuyển sang Queens Park Rangers trước khi bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp đến vào năm 2014 bằng việc gia nhập Leicester City.

Simpson khi còn khoác áo Leicester.

Tại sân King Power, Simpson trở thành mắt xích quan trọng trong đội hình huyền thoại của HLV Claudio Ranieri. Mùa 2015/16, "Bầy cáo" tạo nên một trong những câu chuyện cổ tích vĩ đại nhất lịch sử bóng đá khi vô địch Premier League. Trong thời gian khoác áo Leicester, hậu vệ người Anh có tổng cộng 133 lần ra sân.

Sau khi rời Leicester, Simpson trải qua những chặng dừng ngắn tại Huddersfield Town, Bristol City và Macclesfield, trước khi giải nghệ vào năm 2024. Kể từ đó, Simpson chuyển sang làm bình luận viên và tham gia các sự kiện quyền anh dành cho người nổi tiếng.

Lần trở lại sân cỏ lần này của anh diễn ra trong màu áo Stretford Paddock, đội bóng do YouTuber nổi tiếng Stephen Howson sáng lập và hiện cũng đảm nhiệm vai trò HLV.

Vì sao sau khi Sir Alex rời đi, MU luôn bất ổn Sự ra đi của Alex Ferguson không chỉ khép lại kỷ nguyên huy hoàng của Manchester United, mà còn mở ra hơn một thập kỷ tìm lại bản sắc, khi "Quỷ đỏ" rơi vào vòng xoáy bất ổn.

Cựu sao Leicester City đối đầu tuyển Việt Nam

Đội tuyển Bangladesh điền tên Hamza Choudhury vào danh sách chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 3/2026.

10:56 9/3/2026

Đội bóng tí hon viết lại câu chuyện cổ tích của Leicester City

Một trong những câu chuyện kỳ diệu nhất của bóng đá châu Âu đang được viết nên tại Thụy Sĩ.

07:07 28/2/2026

Cổ tích Leicester City kết thúc bằng bi kịch

Mười năm sau chức vô địch Premier League làm rung chuyển thế giới, Leicester City đứng trước nguy cơ rơi xuống hạng Ba, điển hình của một cú trượt dài đau đớn của bóng đá hiện đại.

05:09 27/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

