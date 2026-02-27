Cổ tích Leicester City kết thúc bằng bi kịch

Mười năm sau chức vô địch Premier League làm rung chuyển thế giới, Leicester City đứng trước nguy cơ rơi xuống hạng Ba, điển hình của một cú trượt dài đau đớn của bóng đá hiện đại.

Mùa 2015/16, Leicester viết nên câu chuyện không tưởng. Sau 27 vòng, họ dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với Jamie Vardy bùng nổ, Riyad Mahrez thăng hoa còn N'Golo Kante bao phủ mọi khoảng trống.

Claudio Ranieri đứng giữa tâm bão hoài nghi và biến tập thể bị xem là "ứng viên trụ hạng" thành nhà vô địch nước Anh. Đó không chỉ là danh hiệu mà còn là biểu tượng cho hy vọng, cho sự công bằng hiếm hoi trong thế giới kim tiền.

Vardy cùng Leicester viết nên câu chuyện thần thoại ở Premier League 2015/16.

Mười năm trôi qua, bức tranh hoàn toàn đảo chiều

Mùa 2025/26 là đúng dịp kỷ niệm tròn một thập kỷ của kỳ tích năm ấy, nhưng giờ đây Leicester không còn nói về giấc mơ trở lại Premier League.

Họ đang chiến đấu để tránh rơi xuống League One, giải hạng Ba của bóng đá Anh. Từ đỉnh cao ở Anh và châu Âu, từng vào tứ kết Champions League 2016/17, vô địch FA Cup 2020/21, giờ đây "Bầy cáo" đứng sát bờ vực thất vọng.

Sự sa sút ấy không đến trong một đêm. Nó là hệ quả của nhiều năm tích tụ. Leicester rớt hạng khỏi Premier League mùa 2024/25 sau khi kết thúc ở vị trí thứ 18, kém nhóm an toàn 13 điểm.

Trước đó, các đời HLV kế nhiệm Enzo Maresca đều không thể ngăn cản đà trượt dốc. Ban lãnh đạo đặt cược vào Marti Cifuentes, nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ trụ được sáu tháng. Ông rời ghế sau 13 thất bại trong 31 trận, đội bóng khi ấy đã lún sâu ở vị trí thứ 19.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện không mang lại hiệu ứng tức thì, Gary Rowett đến trong bối cảnh CLB đã rệu rã. Trên sân, Leicester trải qua gần hai tháng và chín trận liên tiếp không thắng tại Championship.

Trận hòa 1-1 với Middlesbrough đẩy họ vào nhóm xuống hạng League One. Khoảng cách mong manh với các đối thủ phía trên không đủ để xoa dịu nỗi lo.

Nếu chuyên môn đã đáng ngại, tình hình tài chính còn mang đến một câu chuyện ảm đạm hơn nhiều.

Leicester City giờ đây đối diện khủng hoảng về mọi mặt.

Rệu rã toàn diện

Premier League thi hành án phạt trừ Leicester 6 điểm vì vi phạm Luật Công bằng Tài chính. Một ủy ban độc lập xác định CLB vượt giới hạn thua lỗ 20,8 triệu bảng so với mức trần quy định trong chu kỳ ba năm kết thúc mùa 2023/24.

Án phạt được áp dụng trực tiếp vào bảng xếp hạng Championship. Leicester có thể kháng cáo, nhưng điểm số thì đã mất.

Sáu điểm không chỉ là con số khô khan mà là biểu tượng của những quyết định sai lầm kéo dài. Hội CĐV Foxes Trust gọi đây là "hệ quả của nhiều năm quản trị thiếu thận trọng". Từ đội bóng được ca ngợi vì mô hình vận hành thông minh, Leicester dần đánh mất bản sắc tài chính lẫn thể thao.

Sau chức vô địch năm 2016, CLB cố gắng duy trì vị thế trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Họ bán trụ cột, tái đầu tư, nhưng không phải lần nào cũng chính xác. Khi guồng quay sa sút bắt đầu, nó diễn ra nhanh và không khoan nhượng.

Jamie Vardy, biểu tượng cuối cùng của mùa giải lịch sử, đã rời King Power mùa hè vừa qua. Sự ra đi ấy khép lại chương cuối của một thế hệ. Leicester không còn người hùng nào để níu giữ quá khứ.

Leicester còn rất ít cơ hội để đảo ngược tình thế, họ cần phải biết cách chắt chiu.

"Bầy cáo" còn 12 vòng đấu để cứu vãn mùa giải thê thảm của mình. Họ cần điểm số, nhưng quan trọng hơn là cần sự ổn định và niềm tin.

Rơi xuống League One sẽ là cú sốc lớn nhất kể từ năm 2008/09. Với một CLB từng chạm đỉnh bóng đá Anh và gây tiếng vang tại châu Âu, đó là bi kịch thực sự.

Bóng đá hiện đại không có chỗ cho sự hoài cổ. Nó tôn vinh kẻ chiến thắng hôm nay và quên lãng những câu chuyện của hôm qua.

Leicester từng dạy thế giới rằng điều không thể vẫn có thể xảy ra. Giờ đây, họ phải tự chứng minh rằng cú trượt dài này chưa phải là dấu chấm hết.

Từ cổ tích đến bi kịch chỉ sau một thập kỷ, nhưng bóng đá luôn mở ra cơ hội cho một chương mới nếu Leicester đủ tỉnh táo để viết lại câu chuyện của mình, như cách họ từng làm chấn động nước Anh mười năm về trước.

