Thủ môn Georgi Petkov là cầu thủ châu Âu lớn tuổi nhất còn thi đấu.
Theo Opta, Petkov là cầu thủ lớn tuổi nhất còn thi đấu chuyên nghiệp tại châu Âu. Sinh ngày 14/3/1976 tại Pazardzhik (Bulgaria), Petkov hiện là thủ môn số 3 trong đội hình Slavia Sofia, CLB thuộc giải VĐQG Bulgaria.
Anh là cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới còn thi đấu cho một đội ở hạng đấu cao nhất nền bóng đá. Tính xa hơn, Petkov nằm trong top 3 cầu thủ lớn tuổi nhất thế giới vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp.
Huyền thoại người Uruguay, Robert Carmona, đang giữ kỷ lục là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi nhất thế giới hiện nay, khi đang thi đấu cho Liffa Club ở giải hạng Tư Uruguay.
Sinh năm 1962, Carmona vẫn ra sân thi đấu ở tuổi 63, trong vai trò trung vệ và thậm chí còn là đội trưởng của Liffa Club. Trong sự nghiệp của mình, Carmona khoác áo hơn 50 CLB khác nhau.
Kazuyoshi Miura (Nhật Bản, 59 tuổi) là cầu thủ chuyên nghiệp lớn tuổi thứ hai thế giới hiện nay, khi ra sân cho Fukushima United ở J2 League mùa này.
Miura vừa bước sang tuổi 59 vào tháng 2, nhưng khát khao thi đấu chưa hề suy giảm. Mùa giải trước, chân sút có biệt danh “King Kazu” khoác áo Atletico Suzuka, đội bóng thi đấu tại giải hạng tư Nhật Bản, ra sân 7 lần.
Mùa này, Miura gia nhập Fukushima United theo dạng cho mượn từ Yokohama FC đến hết tháng 6/2026. Việc chuyển sang Fukushima United giúp Miura tiếp tục được thi đấu trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản.
