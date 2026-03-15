Tuyển thủ Thái Lan đi vào lịch sử Ligue 1

Erawan Garnier tạo nên cột mốc quan trọng cho bóng đá Thái Lan khi chính thức ra mắt tại Ligue 1 trong trận thua 1-2 của RC Lens trước Lorient.

Erawan Garnier đang là tài năng trẻ đáng xem của Thái Lan.

Tại vòng 26 Ligue 1 hôm 15/3, Garnier được đưa vào sân từ ghế dự bị ở phút 83. Tài năng trẻ 20 tuổi trở thành cầu thủ Thái Lan đầu tiên ra sân tại Ligue 1. Dù chỉ thi đấu khoảng 14 phút, Garnier có 13 lần chạm bóng, thể hiện nỗ lực với các pha rê bóng, tạo cơ hội tấn công cho Lens.

Sinh ra tại Ecully gần Lyon (Pháp), Garnier mang hai quốc tịch Thái Lan-Pháp với cha là người Pháp và mẹ là người Thái. Anh bắt đầu hành trình bóng đá từ lò đào tạo Lyon từ năm 13 tuổi, tiến bộ qua các đội U17, U19, U21 và đội dự bị vào năm 2024.

Tháng 10/2025, Garnier chuyển đến Lens với hợp đồng đến năm 2027. Giám đốc Thể thao Jean-Louis Leca của Lens ca ngợi anh là "cầu thủ trẻ tài năng, đầy kỹ thuật và năng lượng, chơi tốt trong tập thể".

Việc được ra mắt ở Ligue 1 là cơ hội để Garnier khẳng định bản thân ở đội một. Anh hiện tại là cầu thủ hiếm hoi của bóng đá xứ chùa vàng thi đấu tại top 5 giải đấu lớn hàng đầu châu Âu.

Người hâm mộ Thái Lan kỳ vọng Garnier nâng cấp đáng kể sức mạnh của "Voi chiến" trong tương lai, với kinh nghiệm ra sân tại giải đấu hàng đầu nước Pháp.

Cầu thủ sinh năm 2006 ra mắt U23 Thái Lan tại giải U23 Asian Cup tháng 4/2024, chơi đủ 3 trận vòng bảng và kiến tạo 1 bàn. Dù đội không đi tiếp, màn trình diễn khiến anh trở thành cái tên nổi bật ở Thái Lan.

Garnier cũng nhận nhiều sự chú ý từ các tuyển trạch viên châu Âu bởi khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt, dù xuất phát ở vai trò hậu vệ phải.