Lý do Ronaldo, Benzema nổi loạn

Sự phản kháng đồng thời của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phơi bày cấu trúc quyền lực đặc thù đang chi phối bóng đá Saudi Arabia.

Cristiano Ronaldo từ chối ra sân trong màu áo Al Nassr.

Cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông, Saudi Pro League vốn được dự báo khép lại trong trật tự. Nhưng mọi thứ bất ngờ rẽ sang hướng khác khi hai biểu tượng lớn nhất của giải đấu, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema, cùng chọn cách “không ra sân”. Một động thái hiếm gặp, đủ để khiến cả hệ thống phải nhìn lại cách giải đấu này đang vận hành.

Benzema và cảm giác bị xúc phạm

Với Benzema, câu chuyện bắt đầu từ bàn đàm phán, không phải phòng thay đồ. Khi chỉ còn chưa đầy nửa năm hợp đồng, tiền đạo người Pháp cảm thấy đề nghị gia hạn từ Al Ittihad là thiếu tôn trọng. Phản ứng của anh không mập mờ: Benzema không thi đấu, cũng không che giấu sự bất mãn.

Trong bối cảnh Al Ittihad kiên quyết không để những trụ cột như Kante hay Diaby rời đội, nhiều người tin rằng mâu thuẫn này sẽ kéo dài đến khi hợp đồng đáo hạn. Tuy nhiên, cục diện bỗng thay đổi khi Al Hilal được cho là nhập cuộc, sẵn sàng mở chiến dịch chiêu mộ Benzema ngay trong mùa đông.

Vấn đề nằm ở chỗ: cả Al Hilal lẫn Al Ittihad đều thuộc quyền kiểm soát của Quỹ đầu tư Công (PIF). Khi cùng một “ông chủ” đứng sau, việc một ngôi sao lớn chuyển từ CLB này sang CLB khác không còn là quyết định thuần túy thể thao. Nó trở thành bài toán điều phối, nơi lợi ích tổng thể của giải đấu được đặt cao hơn lợi ích riêng của từng đội.

Benzema cũng không hài lòng với CLB hiện tại.

Nếu Benzema phản ứng vì cảm giác bị xem nhẹ, thì Ronaldo nổi loạn vì cảm giác bị bỏ rơi. Theo báo chí Bồ Đào Nha, CR7 cho rằng PIF không phân bổ nguồn lực công bằng giữa các CLB do mình quản lý.

Con số biết nói: từ năm 2023, Al Hilal chi hơn 600 triệu euro cho chuyển nhượng, trong khi Al Nassr, đội của Ronaldo, chỉ ở mức hơn 400 triệu.

Khoảng cách ấy không những không được thu hẹp, mà còn nới rộng trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. Al Nassr gần như đứng yên, chỉ bổ sung một cầu thủ trẻ.

Trái lại, Al Hilal tiếp tục tăng cường lực lượng và vẫn còn theo đuổi những thương vụ lớn. Trong cuộc đua vô địch trực tiếp, sự chênh lệch đó trở nên khó chấp nhận với Ronaldo, người vẫn chưa giành được danh hiệu chính thức nào kể từ khi đặt chân tới Saudi Arabia.

Việc Ronaldo từ chối ra sân ở giai đoạn quyết định của mùa giải vì thế mang ý nghĩa vượt xa một phản ứng bốc đồng. Đó là lời cảnh báo trực diện gửi tới ban điều hành giải đấu: khi ngôi sao lớn nhất cảm thấy luật chơi không công bằng, sức hút mà Saudi Pro League dày công xây dựng sẽ bị thách thức.

Khi sân cỏ nhường chỗ cho bàn giấy

Điểm chung trong hai “cuộc nổi loạn” là vai trò trung tâm của Saudi Pro League. Tại đây, chuyển nhượng không chỉ là thỏa thuận giữa CLB và cầu thủ. Lớp phê duyệt cuối cùng thuộc về giải đấu, và xa hơn là PIF.

Mô hình này giúp Saudi Pro League kiểm soát tốc độ phát triển, tránh mất cân bằng cực đoan. Nhưng nó cũng tạo ra hệ quả ngược: cầu thủ, dù là siêu sao, không còn nắm quyền quyết định số phận của chính mình.

Ronaldo đang "nổi loạn".

Với Benzema, đó là cảm giác bị “định giá” lại ở tuổi xế chiều. Với Ronaldo, đó là cảm giác thi đấu trong một cuộc chơi mà luật lệ có thể thay đổi theo quyết định hành chính. Cả hai đều phản kháng, không phải để rời Saudi Arabia ngay lập tức, mà để buộc hệ thống phải lắng nghe.

Saudi Pro League vẫn đang lớn nhanh, nhưng câu chuyện Ronaldo, Benzema cho thấy giới hạn của mô hình tăng trưởng dựa trên quyền lực tập trung. Khi mọi con đường đều dẫn về một trung tâm quyết định, mâu thuẫn là điều khó tránh.

Và nếu những biểu tượng lớn nhất còn cảm thấy bức bối, câu hỏi đặt ra là: phần còn lại của giải đấu sẽ chấp nhận đến đâu?