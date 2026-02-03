Ronaldo gửi tối hậu thư cho giới chủ Saudi Arabia

Theo tờ The Record (Bồ Đào Nha), Cristiano Ronaldo trực tiếp nói với các quan chức của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) về yêu sách của mình.

Ronaldo cảm thấy dự án tại Al Nassr không còn được đầu tư đúng mức như kỳ vọng.

Ronaldo khẳng định anh muốn được chính phủ Saudi Arabia công nhận vai trò thực sự tại nền bóng đá, chứ không chỉ là những lời nói suông hay để làm hình ảnh. Ngoài ra, Ronaldo cũng cân nhắc lại việc chấp nhận làm đại sứ cho quốc gia này ở World Cup 2034.

Thông điệp của Ronaldo diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang diễn ra tại Al Nassr. Tiền đạo 41 tuổi bày tỏ sự bất mãn với cách PIF điều hành Al Nassr. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Al Nassr không chiêu mộ tân binh đáng kể nào, trong bối cảnh đang đua vô địch với Al Hilal.

Không dừng lại ở vấn đề chuyển nhượng, CR7 cũng không hài lòng khi hai cộng sự thân cận người Bồ Đào Nha trong ban lãnh đạo, gồm Giám đốc Thể thao Simmo Coutinho và CEO Jose Semedo, bị hạn chế quyền lực theo quyết định của hội đồng quản trị.

Cristiano Ronaldo gửi thông điệp đến quan chức Quỹ Đầu tư Công (PIF).

Điều đó khiến Ronaldo cảm nhận rõ sức ảnh hưởng của mình bị suy giảm trong định hướng phát triển CLB. Ronaldo cũng phản đối mạnh mẽ việc Karim Benzema sang Al Hilal, khi anh tin rằng thương vụ kể trên sẽ tạo ra sự chênh lệch lớn cho giải đấu.

Để phản đối giới chủ Saudi Arabia, Ronaldo không ra sân khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh thuộc vòng 19 Saudi Pro League tối 2/2. Siêu sao người Bồ Đào Nha cho rằng mình xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn hơn nhờ những đóng góp cho bóng đá Saudi Arabia những năm qua.

Việc anh gia nhập Al Nassr năm 2022 giúp nâng cao hình ảnh và sức hút toàn cầu của giải đấu Saudi Pro League, thu hút sự chú ý quốc tế chưa từng thấy. Hơn nữa, Ronaldo cũng chấp nhận vai trò đại sứ cho World Cup 2034, giải đấu được FIFA xác nhận tổ chức tại Saudi Arabia, nhằm tăng cường sự quảng bá và uy tín cho sự kiện này.

Chính vì thế, Ronaldo không ngần ngại gây sức ép lên giới chủ Saudi Arabia, để tạo ra một môi trường bóng đá cạnh tranh hơn.

