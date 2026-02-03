Chủ tịch FIFA lên tiếng về giải thưởng tranh cãi của ông Trump

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lên tiếng trước làn sóng phản đối xoay quanh việc ông Donald Trump được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA.

Chủ tịch FIFA khẳng định ông Trump xứng đáng được vinh danh.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Chủ tịch FIFA khẳng định ông Trump xứng đáng với giải thưởng vì đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết xung đột và cứu nhiều người.

"Bất cứ điều gì có thể giúp thế giới hòa bình hơn, chúng ta đều nên làm", ông Infantino nhấn mạnh. "Không chỉ riêng tôi nói điều đó".

Trước những ý kiến kêu gọi tẩy chay World Cup 2026, Chủ tịch FIFA thẳng thắn phản đối: "Trong một thế giới chia rẽ, bóng đá cần là nơi để mọi người gặp gỡ và kết nối bằng đam mê chung".

Thời gian qua, Chủ tịch Infantino và ông Trump phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu mà Mỹ sẽ đăng cai 78 trong tổng số 104 trận tại 11 thành phố.

Trở lại lễ bốc thăm World Cup 2026 vào tháng 12/2025, FIFA bất ngờ công bố giải thưởng mới nhằm tôn vinh những cá nhân có hành động đặc biệt và phi thường vì hòa bình. FIFA không đưa ra bộ tiêu chí cụ thể, cũng không có danh sách đề cử hay hội đồng giám khảo.

Ngay trong sự kiện, ông Donald Trump được xướng tên là người đầu tiên nhận giải, kèm huy chương lưu niệm và chứng nhận danh dự. Về phần mình, ông Trump mô tả đây là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời.

Tuy nhiên, quyết định trao giải nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng việc vinh danh ông Trump là không phù hợp.