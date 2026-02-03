Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch FIFA lên tiếng về giải thưởng tranh cãi của ông Trump

  • Thứ ba, 3/2/2026 05:53 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lên tiếng trước làn sóng phản đối xoay quanh việc ông Donald Trump được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA.

Chủ tịch FIFA khẳng định ông Trump xứng đáng được vinh danh.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Chủ tịch FIFA khẳng định ông Trump xứng đáng với giải thưởng vì đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết xung đột và cứu nhiều người.

"Bất cứ điều gì có thể giúp thế giới hòa bình hơn, chúng ta đều nên làm", ông Infantino nhấn mạnh. "Không chỉ riêng tôi nói điều đó".

Trước những ý kiến kêu gọi tẩy chay World Cup 2026, Chủ tịch FIFA thẳng thắn phản đối: "Trong một thế giới chia rẽ, bóng đá cần là nơi để mọi người gặp gỡ và kết nối bằng đam mê chung".

Thời gian qua, Chủ tịch Infantino và ông Trump phối hợp chặt chẽ trong công tác chuẩn bị cho World Cup 2026, giải đấu mà Mỹ sẽ đăng cai 78 trong tổng số 104 trận tại 11 thành phố.

Trở lại lễ bốc thăm World Cup 2026 vào tháng 12/2025, FIFA bất ngờ công bố giải thưởng mới nhằm tôn vinh những cá nhân có hành động đặc biệt và phi thường vì hòa bình. FIFA không đưa ra bộ tiêu chí cụ thể, cũng không có danh sách đề cử hay hội đồng giám khảo.

Ngay trong sự kiện, ông Donald Trump được xướng tên là người đầu tiên nhận giải, kèm huy chương lưu niệm và chứng nhận danh dự. Về phần mình, ông Trump mô tả đây là một trong những vinh dự lớn nhất cuộc đời.

Tuy nhiên, quyết định trao giải nhanh chóng vấp phải sự phản đối dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng việc vinh danh ông Trump là không phù hợp.

Đội nữ Arsenal nhận tiền thưởng kỷ lục

Rạng sáng 2/2, đội nữ Arsenal viết nên chương mới trong lịch sử khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA Women’s Champions Cup, sau chiến thắng kịch tính 3-2 ở hiệp phụ trước Corinthians tại sân Emirates.

15 giờ trước

Lý do tuyển Anh khó bỏ World Cup 2026

Tuyển Anh được cho là bị ràng buộc bởi những thỏa thuận hợp đồng với FIFA, khiến việc đơn phương bỏ World Cup 2026 có thể kéo theo các án phạt nghiêm khắc.

47:2848 hôm qua

FIFA không trừng phạt bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định bóng đá Malaysia hiện an toàn và sẽ không đối mặt với án treo giò từ FIFA trong lúc triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.

10:01 31/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

