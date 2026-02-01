Lý do tuyển Anh khó bỏ World Cup 2026

Tuyển Anh được cho là bị ràng buộc bởi những thỏa thuận hợp đồng với FIFA, khiến việc đơn phương bỏ World Cup 2026 có thể kéo theo các án phạt nghiêm khắc.

Trước World Cup 2026, có thông tin các đội tuyển cân nhắc bỏ giải, trong bối cảnh Mỹ vấp phải nhiều tranh cãi. Gần nhất, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) tổ chức cuộc họp nội bộ để thảo luận khả năng bỏ giải, trước khi thông báo khẳng định đội tuyển vẫn dự World Cup.

Khi giải đấu chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa là khởi tranh, các tranh luận xoay quanh kịch bản tẩy chay được dự báo còn tiếp diễn. Tuy nhiên, theo Giáo sư Simon Chadwick - chuyên gia thể thao từng tư vấn cho FIFA và Barcelona, khả năng xảy ra một cuộc tẩy chay trên diện rộng là rất thấp.

Chia sẻ với Sportbible, ông Chadwick cho biết nguyên nhân nằm ở ràng buộc pháp lý mà không phải ai cũng nhận ra. Theo ông, sau khi giành quyền tham dự World Cup, các Liên đoàn quốc gia, đặc biệt là FA của Anh đã ký những thỏa thuận hợp đồng với FIFA và ban tổ chức.

Khi ấy, việc đơn phương rút lui có thể bị xem là vi phạm hợp đồng và kéo theo loạt án phạt cực nặng. Ngay cả ở cấp độ cầu thủ, Chadwick nhấn mạnh việc từ chối tham dự bởi lý do cá nhân cũng có thể cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng, dù trước đó sẽ có quá trình trao đổi với Liên đoàn chủ quản.

Dù vậy, hiện không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy "Tam sư" hay các cầu thủ của họ sẽ tẩy chay World Cup 2026.