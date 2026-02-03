Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Palace nổ 'bom tấn' đắt kỷ lục

  • Thứ ba, 3/2/2026 06:06 (GMT+7)
Crystal Palace chiêu mộ thành công tiền đạo Jorgen Strand Larsen của Wolves với giá gần 50 triệu bảng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Thương vụ gây tranh cãi của Palace.

Trong bối cảnh Crystal Palace liên tiếp chứng kiến nhiều trụ cột rời Selhurst Park, HLV Oliver Glasner không giấu nổi sự thất vọng. Tuy nhiên, Palace vẫn kịp tạo cú hích quan trọng bằng việc chiêu mộ Strand Larsen từ Wolves với mức phí gần 50 triệu bảng, cao nhất trong lịch sử CLB.

Tiền đạo người Na Uy ghi 14 bàn tại Premier League mùa trước. Anh ký hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi và sẽ khoác áo số 22. Tuy nhiên, mức giá của thương vụ gây tranh cãi bởi Strand Larsen sa sút phong độ. Anh mới ghi 1 bàn và có thêm 1 kiến tạo sau 22 trận ra sân ở Premier League mùa này.

Strand Larsen là tân binh thứ 3 của Palace trong tháng 1/2026, sau Brennan Johnson (35 triệu bảng) và Evann Guessand theo dạng cho mượn từ Aston Villa. Trên trang chủ CLB, tiền đạo Na Uy không giấu được sự háo hức: "Tôi mong chờ cơ hội này từ lâu. Tôi đến đây để mang năng lượng và bàn thắng cho đội bóng".

Ban đầu, Strand Larsen được xem là phương án thay thế Jean-Philippe Mateta khi cầu thủ người Pháp suýt gia nhập AC Milan. Tuy nhiên, thương vụ này đổ bể vì vấn đề y tế, mở ra khả năng hai chân sút sẽ sát cánh cùng nhau trong thời gian tới.

Mùa trước, Strand Larsen gây ấn tượng mạnh khi gia nhập Wolves theo dạng cho mượn từ Celta Vigo, ghi 14 bàn sau 35 trận tại Premier League. Phong độ đó khiến Wolves quyết định mua đứt anh với giá 25 triệu bảng.

Minh Nghi

