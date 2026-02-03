Galatasaray đưa ra đề nghị điên rồ cho Messi

Galatasaray xúc tiến các cuộc đàm phán với Lionel Messi, nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ siêu sao người Argentina trong ngắn hạn.

Messi vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami đến năm 2028

Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đưa ra đề nghị cực kỳ đặc biệt cho Messi nếu siêu sao người Argentina chấp nhận đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. CLB này sẵn sàng để Messi chỉ xuất hiện trong các trận sân nhà tại Istanbul, không cần di chuyển đến sân khách thi đấu.

Ý tưởng này được cho là nhằm giúp Messi duy trì thể lực và phong độ tốt nhất có thể, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho World Cup 2026. Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) chưa khởi tranh trở lại, và Galatasaray muốn tận dụng quãng thời gian này để ký hợp đồng ngắn hạn với Messi.

Trong quá khứ, nhiều cầu thủ ở MLS cũng lựa chọn trở lại châu Âu thi đấu trong thời gian nghỉ đầu năm để duy trì phong độ. Gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn lòng để Messi tự chọn số tiền lương mình muốn trong thời gian đến Galatasaray thi đấu (2-3 tháng), thời hạn hợp đồng cũng do anh chọn.

Tuy nhiên, phía Inter Miami khẳng định Messi vẫn hoàn toàn tập trung vào câu lạc bộ để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải, không có ý định trở lại châu Âu thi đấu trong thời điểm này.

Dù vậy, tin đồn này đang tạo nên làn sóng chú ý lớn trong cộng đồng bóng đá, đặc biệt khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chưa khép lại.

