Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Galatasaray đưa ra đề nghị điên rồ cho Messi

  • Thứ ba, 3/2/2026 09:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Galatasaray xúc tiến các cuộc đàm phán với Lionel Messi, nhằm thăm dò khả năng chiêu mộ siêu sao người Argentina trong ngắn hạn.

Messi vừa ký hợp đồng mới với Inter Miami đến năm 2028

Theo báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, Galatasaray đưa ra đề nghị cực kỳ đặc biệt cho Messi nếu siêu sao người Argentina chấp nhận đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu. CLB này sẵn sàng để Messi chỉ xuất hiện trong các trận sân nhà tại Istanbul, không cần di chuyển đến sân khách thi đấu.

Ý tưởng này được cho là nhằm giúp Messi duy trì thể lực và phong độ tốt nhất có thể, đặc biệt trong bối cảnh chuẩn bị cho World Cup 2026. Giải Nhà nghề Mỹ (MLS) chưa khởi tranh trở lại, và Galatasaray muốn tận dụng quãng thời gian này để ký hợp đồng ngắn hạn với Messi.

Trong quá khứ, nhiều cầu thủ ở MLS cũng lựa chọn trở lại châu Âu thi đấu trong thời gian nghỉ đầu năm để duy trì phong độ. Gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẵn lòng để Messi tự chọn số tiền lương mình muốn trong thời gian đến Galatasaray thi đấu (2-3 tháng), thời hạn hợp đồng cũng do anh chọn.

Tuy nhiên, phía Inter Miami khẳng định Messi vẫn hoàn toàn tập trung vào câu lạc bộ để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải, không có ý định trở lại châu Âu thi đấu trong thời điểm này.

Dù vậy, tin đồn này đang tạo nên làn sóng chú ý lớn trong cộng đồng bóng đá, đặc biệt khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ chưa khép lại.

Cảnh hỗn loạn khi Messi xuất hiện ở Ấn Độ CĐV Ấn Độ tỏ ra tức giận và đập phá đồ đạc khi Lionel Messi chỉ xuất hiện ít phút trong buổi lễ chào đón tại sân sân Salt Lake, Kolkata.

Giới chủ Saudi Arabia đáp trả Ronaldo

Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) bày tỏ sự thất vọng đối với hành động của Cristiano Ronaldo, cho rằng Al Nassr nhận được nhiều sự bổ sung lực lượng hơn so với các đội bóng hàng đầu khác.

2 giờ trước

Lối thoát cho Al Nassr và Ronaldo lúc này

Việc Karim Benzema gia nhập kình địch Al Hilal tại Saudi Pro League khiến tương lai của Cristiano Ronaldo tại Al Nassr trở nên bấp bênh.

2 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Messi Galatasaray

    Đọc tiếp

    Nguoi khien Rashford mim cuoi o Barcelona hinh anh

    Người khiến Rashford mỉm cười ở Barcelona

    10 phút trước 11:00 3/2/2026

    0

    Phong độ thăng hoa của Marcus Rashford tại Barcelona không chỉ đến từ sân cỏ, mà còn phản chiếu sự ổn định hiếm hoi trong đời sống cá nhân.

    Carragher gay tranh cai khi che bai Carrick hinh anh

    Carragher gây tranh cãi khi chê bai Carrick

    10 phút trước 11:00 3/2/2026

    0

    Jamie Carragher, cựu hậu vệ Liverpool và hiện là bình luận viên nổi tiếng, đưa ra nhận xét gây tranh cãi về khả năng Michael Carrick giúp MU giành chức vô địch.

    Dau hieu hoi ket cua Ronaldo tai Al Nassr hinh anh

    Dấu hiệu hồi kết của Ronaldo tại Al Nassr

    10 phút trước 11:00 3/2/2026

    0

    Việc Cristiano Ronaldo được cho là từ chối thi đấu vì bất mãn với cách điều hành của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) có thể là dấu hiệu rõ ràng nhất cho hồi kết của anh tại Al Nassr.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý