Giới chủ Saudi Arabia đáp trả Ronaldo

Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) bày tỏ sự thất vọng đối với hành động của Cristiano Ronaldo, cho rằng Al Nassr nhận được nhiều sự bổ sung lực lượng hơn so với các đội bóng hàng đầu khác.

Hành động của Cristiano Ronaldo không chỉ ảnh hưởng đến Al Nassr mà còn tạo sóng gió trong toàn bộ hệ thống Saudi Pro League.

Một thành viên của PIF phát biểu: “Hơn 400 triệu euro được chi để hỗ trợ Al Nassr kể từ khi Cristiano đến. Al Ahli nhận được đầu tư ít hơn nhiều nhưng vô địch Siêu cúp Saudi Arabia và AFC Champions League, Al Ittihad chi tiêu ít hơn đáng kể và vẫn giành chức vô địch giải đấu cùng cúp quốc gia".

Thông điệp này xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Ronaldo và ban lãnh đạo Al Nassr, cũng như PIF, quỹ đầu tư nhà nước sở hữu phần lớn cổ phần (75%) tại bốn câu lạc bộ hàng đầu Saudi Pro League: Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad và Al Ahli.

PIF hạn chế việc đầu tư tiền cho Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Họ muốn CLB này tập trung giải quyết các khoản nợ tồn đọng từ vài năm qua, khi CLB vung tiền không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng.

Ronaldo lại cho rằng Al Nassr bị đối xử bất công so với các đối thủ khác, đặc biệt là Al Hilal, CLB nhận ưu đãi lớn hơn trong thị trường chuyển nhượng, khi mới chiêu mộ Karim Benzema từ Al Ittihad.

Tuy nhiên, phía PIF phản bác Ronaldo, và cho rằng Al Nassr nhận khoản đầu tư lớn kể từ khi Ronaldo gia nhập năm 2022, vượt trội so với các đội khác, trong khi thành tích của Al Ahli và Al Ittihad chứng minh hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp hơn nhưng vẫn đạt được các danh hiệu quan trọng.

