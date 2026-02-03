Đội ngũ của Ronaldo nộp đơn từ chức

HLV Jorge Jesus cùng hai thành viên ban lãnh đạo Al Nassr, Simão và José Semedo, muốn rời Al Nassr ngay trong tuần này.

HLV Jorge Jesus sẵn sàng rời Al Nassr.

Theo AS, HLV Jorge Jesus, Giám đốc thể thao Simão Coutinho và CEO José Semedo nộp đơn từ chức lên ban quản trị Al Nassr. Ngay cả khi Cristiano Ronaldo vẫn ở lại đội bóng trong tương lai, bộ ba người Bồ Đào Nha kể trên không còn muốn làm việc tại Al Nassr.

Tình hình căng thẳng tại Al Nassr xuất phát từ sự bất mãn của Ronaldo và đội ngũ người Bồ Đào Nha với cách PIF quản lý, đặc biệt là sự chênh lệch trong hoạt động chuyển nhượng. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Al Nassr chỉ chiêu mộ duy nhất tiền vệ trẻ người Iraq Haydeer Abdulkareem, trong khi các đối thủ như Al Hilal nhận được nhiều hỗ trợ hơn, bao gồm nhiều thương vụ lớn.

HLV Jorge Jesus từng công khai phàn nàn rằng Al Nassr "không có sức mạnh chính trị như Al Hilal". Simão Coutinho (giám đốc thể thao) và José Semedo (CEO), hai cộng sự thân cận lâu năm của Ronaldo, cũng bị cắt giảm quyền lực sau cuộc họp hội đồng quản trị gần đây.

Điều này khiến Ronaldo cảm thấy dự án tại Al Nassr không còn được hỗ trợ đúng mức, dù anh ký gia hạn hợp đồng đến năm 2027. Sự vắng mặt của Ronaldo ở trận gặp Al Riyadh mới đây là hành động phản đối có chủ đích.

Cho dù giới chủ Saudi Arabia vẫn đánh giá cao Ronaldo, nhưng những cộng sự người Bồ Đào Nha của anh tại CLB không còn được ưu ái. Cả HLV Jesus, Giám đốc thể thao Coutinho và CEO Semedo đều chỉ mới nhận việc tại Al Nassr hồi mùa hè năm ngoái, sau sự tác động từ Ronaldo. Song, họ chưa thể tạo ra tầm ảnh hưởng tại đội bóng.