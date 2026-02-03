Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội ngũ của Ronaldo nộp đơn từ chức

  • Thứ ba, 3/2/2026 05:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Jorge Jesus cùng hai thành viên ban lãnh đạo Al Nassr, Simão và José Semedo, muốn rời Al Nassr ngay trong tuần này.

HLV Jorge Jesus sẵn sàng rời Al Nassr.

Theo AS, HLV Jorge Jesus, Giám đốc thể thao Simão Coutinho và CEO José Semedo nộp đơn từ chức lên ban quản trị Al Nassr. Ngay cả khi Cristiano Ronaldo vẫn ở lại đội bóng trong tương lai, bộ ba người Bồ Đào Nha kể trên không còn muốn làm việc tại Al Nassr.

Tình hình căng thẳng tại Al Nassr xuất phát từ sự bất mãn của Ronaldo và đội ngũ người Bồ Đào Nha với cách PIF quản lý, đặc biệt là sự chênh lệch trong hoạt động chuyển nhượng. Trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, Al Nassr chỉ chiêu mộ duy nhất tiền vệ trẻ người Iraq Haydeer Abdulkareem, trong khi các đối thủ như Al Hilal nhận được nhiều hỗ trợ hơn, bao gồm nhiều thương vụ lớn.

HLV Jorge Jesus từng công khai phàn nàn rằng Al Nassr "không có sức mạnh chính trị như Al Hilal". Simão Coutinho (giám đốc thể thao) và José Semedo (CEO), hai cộng sự thân cận lâu năm của Ronaldo, cũng bị cắt giảm quyền lực sau cuộc họp hội đồng quản trị gần đây.

Điều này khiến Ronaldo cảm thấy dự án tại Al Nassr không còn được hỗ trợ đúng mức, dù anh ký gia hạn hợp đồng đến năm 2027. Sự vắng mặt của Ronaldo ở trận gặp Al Riyadh mới đây là hành động phản đối có chủ đích.

Cho dù giới chủ Saudi Arabia vẫn đánh giá cao Ronaldo, nhưng những cộng sự người Bồ Đào Nha của anh tại CLB không còn được ưu ái. Cả HLV Jesus, Giám đốc thể thao Coutinho và CEO Semedo đều chỉ mới nhận việc tại Al Nassr hồi mùa hè năm ngoái, sau sự tác động từ Ronaldo. Song, họ chưa thể tạo ra tầm ảnh hưởng tại đội bóng.

Lý do Ronaldo, Benzema nổi loạn

Sự phản kháng đồng thời của Cristiano Ronaldo và Karim Benzema không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà phơi bày cấu trúc quyền lực đặc thù đang chi phối bóng đá Saudi Arabia.

7 giờ trước

Cựu hậu vệ MU bị Hull City thanh lý sớm

Hậu vệ trưởng thành từ Manchester United phải rời Hull City chỉ sau sáu tháng gắn bó, khi chấn thương và thể trạng không đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt của Championship.

7 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Jorge Jesus Cristiano Ronaldo Al Nassr

    Đọc tiếp

    Doi hinh cuc manh cua Al Hilal de doa Ronaldo hinh anh

    Đội hình cực mạnh của Al Hilal đe dọa Ronaldo

    41 phút trước 06:34 3/2/2026

    0

    Sau khi hoàn tất bản hợp đồng đình đám mang tên Karim Benzema, Al Hilal cho thấy tham vọng thống trị Saudi Pro League bằng một đội hình được đánh giá là mạnh nhất giải đấu.

    Ronaldo gay bao, MU xuat hien trong don doan hinh anh

    Ronaldo gây bão, MU xuất hiện trong đồn đoán

    41 phút trước 06:33 3/2/2026

    0

    Sự cứng rắn của Cristiano Ronaldo ở Al Nassr phơi bày những rạn nứt trong cách điều hành Saudi Pro League, đồng thời cho thấy khả năng trở lại Manchester United chỉ là đồn đoán phút chót.

    Man City len danh sach 3 ung vien thay Guardiola hinh anh

    Man City lên danh sách 3 ứng viên thay Guardiola

    43 phút trước 06:32 3/2/2026

    0

    Man City được cho là bắt đầu tìm kiếm các phương án dự phòng cho chiếc ghế HLV trưởng, trong bối cảnh những đồn đoán về khả năng Pep Guardiola chia tay Etihad ngày càng tăng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý