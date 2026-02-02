Cựu hậu vệ MU bị Hull City thanh lý sớm

Hậu vệ trưởng thành từ Manchester United phải rời Hull City chỉ sau sáu tháng gắn bó, khi chấn thương và thể trạng không đáp ứng được yêu cầu khắc nghiệt của Championship.

Sự nghiệp Brandon Williams sa sút nghiêm trọng. Ảnh: Reuters.

Brandon Williams bị Hull City chấm dứt hợp đồng chỉ sau nửa mùa giải, dù mới gia nhập đội bóng Championship vào mùa hè năm ngoái. Theo Hull Live, hai bên đạt thỏa thuận kết thúc sớm để Williams có thể tự do tìm kiếm bến đỗ mới.

Hậu vệ sinh năm 2000 ký hợp đồng với Hull sau một giai đoạn thử việc, trong bối cảnh anh đã là cầu thủ tự do suốt 12 tháng kể từ khi rời Manchester United. Giao kèo ban đầu có thời hạn một mùa giải, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm, nhưng điều khoản này đã bị hủy bỏ.

Trong quãng thời gian khoác áo Hull, Williams chỉ ra sân đúng một lần cho đội một, vào tháng 8. Anh được HLV Sergej Jakirovic điền tên vào danh sách thi đấu sáu lần, song lần góp mặt gần nhất đã từ ngày 25/11. Kế hoạch của CLB sau đó là để Williams thi đấu cho đội U21 nhằm cải thiện thể lực và nhịp thi đấu.

Tuy nhiên, chấn thương bắp chân kéo dài đã khiến Williams không thể đạt trạng thái thể chất cần thiết. Phát biểu hồi tháng 12, HLV Jakirovic thừa nhận CLB từng xây dựng một kế hoạch sáu tuần để giúp cầu thủ này lấy lại phong độ, nhưng vẫn để ngỏ khả năng chia tay.

"Cậu ấy có chơi cho đội trẻ và thể hiện được vài điều, nhưng tôi không chắc như vậy đã đủ cho Championship", Jakirovic nói. Ông cũng thẳng thắn cho biết chưa thấy sự cải thiện rõ rệt so với thời điểm Williams mới gia nhập.

Hull City hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng Championship, đang cạnh tranh quyết liệt cho suất thăng hạng trực tiếp lên Premier League. Trong bối cảnh đó, đội bóng cần những phương án ổn định và sẵn sàng thi đấu ngay, điều Williams không thể đáp ứng.

Ngoài vấn đề chuyên môn, sự nghiệp của Williams thời gian qua còn bị phủ bóng bởi rắc rối ngoài sân cỏ. Tháng 5 năm ngoái, anh nhận án tù treo sau một vụ vi phạm giao thông nghiêm trọng, liên quan đến tai nạn tốc độ cao và bị cấm lái xe trong ba năm.

Trước khi rời Old Trafford, Brandon Williams từng ra sân 51 lần cho đội một Manchester United. Việc bị Hull chấm dứt hợp đồng sớm tiếp tục đặt dấu hỏi lớn cho con đường làm lại sự nghiệp của hậu vệ từng được kỳ vọng này.

