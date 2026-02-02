Ugarte lại hóa thảm họa

Những màn trình diễn kém thuyết phục khiến tiền vệ Manuel Ugarte đối diện nguy cơ chia tay MU vào cuối mùa này.

Ugarte gây thất vọng trước Fulham.

Phút 75 trong trận đấu giữa MU và Fulham trên sân Old Trafford, Casemiro rời sân trong tiếng vỗ tay vang dội từ các khán đài. Khi đó, MU dẫn trước Fulham với tỷ số 2-0 và HLV Michael Carrick quyết định tung Ugarte vào sân nhằm gia cố tuyến giữa, bảo toàn lợi thế.

Tuy nhiên, những phút cuối trận lại diễn ra theo kịch bản hỗn loạn. Fulham vùng lên mạnh mẽ và ghi liền hai bàn thắng, lần lượt từ quả phạt đền của Raul Jimenez và cú sút xa đẳng cấp của Kevin, để san bằng tỷ số 2-2 khi trận đấu bước sang thời gian bù giờ.

Chỉ đến phút 90+4, Benjamin Sesko mới trở thành người hùng khi ghi bàn quyết định, giúp MU giữ lại trọn vẹn 3 điểm.

Dù chiến thắng được bảo toàn, màn trình diễn của đội bóng sau khi Casemiro rời sân khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng kiểm soát và phòng ngự của tuyến giữa. Trong đó, vai trò của Ugarte nhanh chóng bị nhắm đến.

Theo thống kê, “Quỷ đỏ” để thủng lưới tới 24 bàn ở những thời điểm tiền vệ người Uruguay có mặt trên sân ở mùa giải năm nay, con số bị xem là khó chấp nhận với một tiền vệ phòng ngự như Ugarte.

Ugarte (25) sa sút phong độ. Ảnh: Reuters.

Thực tế, Ugarte trải qua mùa giải đáng thất vọng, khi phong độ sa sút và đánh mất niềm tin từ ban huấn luyện. Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, anh chủ yếu vào sân từ ghế dự bị.

Trận gặp Fulham mới là lần ra sân lâu nhất của Ugarte dưới thời Carrick, với 15 phút thi đấu. Trước đó, anh không được sử dụng trong chiến thắng trước Arsenal và chỉ góp mặt vỏn vẹn 9 phút ở trận derby Manchester.

Theo nhiều nguồn tin, MU từng cân nhắc việc bán Ugarte ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1, chỉ sau khoảng 17 tháng kể từ khi anh cập bến Old Trafford. Ajax và Galatasaray được cho là tiếp cận tiền vệ này, song ban lãnh đạo đội bóng quyết định giữ anh lại để đảm bảo chiều sâu đội hình trong cuộc đua top 4 và suất dự Champions League.

Tuy nhiên, Ugarte dần bị xem là điểm yếu trong hệ thống của MU để các đối thủ khai thác. HLV Carrick rõ ràng sẽ phải sớm tìm ra phương án nhằm cải thiện phong độ của tiền vệ này, hoặc chuẩn bị cho những thay đổi nhân sự trong tương lai gần.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.