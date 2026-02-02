Thái Sơn bị đứt dây chằng

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn đứt dây chằng sau khi dính chấn thương trong trận thua 2-3 của Ninh Bình trước CAHN ở vòng 12 V.League 2025/26 diễn ra tối 1/2 trên sân Hàng Đẫy.

Thái Sơn đứt dây chằng, nghỉ hết mùa giải. Ảnh: Ninh Bình FC.

Phút 70 trong trận đấu giữa CAHN và Ninh Bình tối 1/2, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn bất ngờ ngã xuống sân dù không hề có va chạm với bất kỳ ai. Tân binh của đội bóng cố đô lập tức ôm đầu gối trái trong đau đớn, gương mặt nhăn nhó. Các bác sĩ nhanh chóng vào sân chăm sóc trước khi cáng anh rời khỏi sân trong sự lo lắng của ban huấn luyện và đồng đội.

Sau trận, tiền vệ này không thể tự di chuyển và phải nhờ trợ lý cõng vào phòng thay đồ. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy cầu thủ thuộc biên chế Ninh Bình bị đứt dây chằng chéo trước. Thái Sơn sẽ phải phẫu thuật trong thời gian tới và đối mặt với quãng nghỉ kéo dài.

Đây là cú sốc lớn với cá nhân Thái Sơn cũng như Ninh Bình. Tiền vệ từng khoác áo Thanh Hóa mới gia nhập đội bóng cố đô và gặp CAHN cũng chính là màn ra mắt của anh trong màu áo mới.

Được HLV Gerard Albadalejo tung vào sân đầu hiệp 2, Thái Sơn chơi xông xáo, tích cực tranh chấp và để lại những dấu ấn nhất định nơi tuyến giữa, trước khi vận đen ập đến.

Chấn thương nghiêm trọng này nhiều khả năng khiến Thái Sơn phải rời xa sân cỏ từ 8 đến 9 tháng. Điều đó đồng nghĩa mùa giải V.League 2025/26 sớm khép lại với tiền vệ của U23 Việt Nam.

Cũng trong ngày kém vui ấy, Ninh Bình cũng không thể có trọn vẹn niềm vui. Dù ghi bàn dẫn trước, đội bóng cố đô vẫn để CAHN lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2. Thất bại này khiến Ninh Bình chấm dứt chuỗi 11 trận thắng tại V.League và 36 trận bất bại trên mọi đấu trường, để lại nhiều tiếc nuối cho thầy trò HLV Albadalejo.