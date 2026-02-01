Tiền đạo của CAHN tỏa sáng khiến Ninh Bình ‘mất chuỗi’ bất bại

Cú hat-trick của tiền đạo Alan Grafite giúp CAHN đánh bại Ninh Bình với tỷ số 3-2 ở vòng 12 V.League 2025/26, qua đó chấm dứt mạch bất bại của đội khách.

Alan (số 72) giúp CAHN đánh bại Ninh Bình ở vòng 12 V.League 2025/26.

Tối 1/2, trận đấu trên sân Hàng Đẫy khởi đầu với kịch bản bất ngờ. Ngay phút thứ 2, Ninh Bình cho thấy vì sao họ đang dẫn đầu BXH. Từ pha chuyển trạng thái nhanh bên cánh trái, Thanh Thịnh treo bóng chuẩn xác để Geovane băng vào bắt volley một chạm. Nguyễn Filip chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua sớm cho CAHN.

Bàn chóng vánh khiến đội chủ nhà phải đẩy cao đội hình. Sau khoảng thời gian chịu sức ép, CAHN dần kiểm soát thế trận và cụ thể hóa ưu thế ở phút 30.

Stefan Mauk thoát xuống bên cánh phải, căng ngang tầm thấp vào khu vực 5,50 mét. Alan chọn vị trí thông minh, dứt điểm cận thành gọn gàng, đánh bại Văn Lâm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ 5 phút sau, CAHN được hưởng quả phạt đền sau khi bóng chạm tay Quang Nho của đội khách trong vòng cấm. Chân sút người Brazil không mắc sai lầm, tung cú sút quyết đoán vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 38, cựu tiền đạo của HAGL tiếp tục phạm lỗi từ phía sau với Văn Hậu, nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân. Thi đấu thiếu người, đội khách càng lâm vào thế khó. Trước khi hiệp một khép lại, một lần nữa Alan Grafite giúp CAHN gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, dù thiếu người song Ninh Bình nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số. Tiền đạo Việt kiều Trần Thành Trung vào sân từ ghế dự bị có màn solo qua hàng loạt cầu thủ CAHN rồi dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở ngay phút 54.

Trận đấu sau đó diễn ra với thế trận giằng co giữa hai bên. Tuy nhiên, trong thế thiếu người, Ninh Bình không thể tạo thêm khác biệt dù bên kia chiến tuyến, CAHN không có sự chỉ đạo của HLV Polking ở trận đấu này.

Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có cú sút tung lưới Văn Lâm ở phút 83 nhưng VAR xác định tiền đạo sinh năm 2004 việt vị.

Chiến thắng 3-2 giúp CAHN vươn lên dẫn đầu BXH với 29 điểm, đồng thời đẩy chính đối thủ xuống vị trí thứ hai. Quan trọng hơn, cú hat-trick của Alan khép lại chuỗi 36 trận bất bại của Ninh Bình.

Các trận đấu còn lại của vòng 12 diễn ra trong hôm nay, HAGL thắng Đà Nẵng 1-0, PVF-CAND thua 1-2 trước CA TP.HCM và Thanh Hóa cầm hòa Nam Định với tỷ số 2-2.