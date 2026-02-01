Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiền đạo của CAHN tỏa sáng khiến Ninh Bình ‘mất chuỗi’ bất bại

  • Chủ nhật, 1/2/2026 21:18 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cú hat-trick của tiền đạo Alan Grafite giúp CAHN đánh bại Ninh Bình với tỷ số 3-2 ở vòng 12 V.League 2025/26, qua đó chấm dứt mạch bất bại của đội khách.

Alan (số 72) giúp CAHN đánh bại Ninh Bình ở vòng 12 V.League 2025/26.

Tối 1/2, trận đấu trên sân Hàng Đẫy khởi đầu với kịch bản bất ngờ. Ngay phút thứ 2, Ninh Bình cho thấy vì sao họ đang dẫn đầu BXH. Từ pha chuyển trạng thái nhanh bên cánh trái, Thanh Thịnh treo bóng chuẩn xác để Geovane băng vào bắt volley một chạm. Nguyễn Filip chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua sớm cho CAHN.

Bàn chóng vánh khiến đội chủ nhà phải đẩy cao đội hình. Sau khoảng thời gian chịu sức ép, CAHN dần kiểm soát thế trận và cụ thể hóa ưu thế ở phút 30.

Stefan Mauk thoát xuống bên cánh phải, căng ngang tầm thấp vào khu vực 5,50 mét. Alan chọn vị trí thông minh, dứt điểm cận thành gọn gàng, đánh bại Văn Lâm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Chỉ 5 phút sau, CAHN được hưởng quả phạt đền sau khi bóng chạm tay Quang Nho của đội khách trong vòng cấm. Chân sút người Brazil không mắc sai lầm, tung cú sút quyết đoán vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-1.

Đến phút 38, cựu tiền đạo của HAGL tiếp tục phạm lỗi từ phía sau với Văn Hậu, nhận thẻ vàng thứ hai và buộc phải rời sân. Thi đấu thiếu người, đội khách càng lâm vào thế khó. Trước khi hiệp một khép lại, một lần nữa Alan Grafite giúp CAHN gia tăng cách biệt.

Sang hiệp hai, dù thiếu người song Ninh Bình nhanh chóng có bàn rút ngắn tỷ số. Tiền đạo Việt kiều Trần Thành Trung vào sân từ ghế dự bị có màn solo qua hàng loạt cầu thủ CAHN rồi dứt điểm hiểm hóc, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở ngay phút 54.

Trận đấu sau đó diễn ra với thế trận giằng co giữa hai bên. Tuy nhiên, trong thế thiếu người, Ninh Bình không thể tạo thêm khác biệt dù bên kia chiến tuyến, CAHN không có sự chỉ đạo của HLV Polking ở trận đấu này.

Trước khi trận đấu khép lại, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có cú sút tung lưới Văn Lâm ở phút 83 nhưng VAR xác định tiền đạo sinh năm 2004 việt vị.

Chiến thắng 3-2 giúp CAHN vươn lên dẫn đầu BXH với 29 điểm, đồng thời đẩy chính đối thủ xuống vị trí thứ hai. Quan trọng hơn, cú hat-trick của Alan khép lại chuỗi 36 trận bất bại của Ninh Bình.

Các trận đấu còn lại của vòng 12 diễn ra trong hôm nay, HAGL thắng Đà Nẵng 1-0, PVF-CAND thua 1-2 trước CA TP.HCM và Thanh Hóa cầm hòa Nam Định với tỷ số 2-2.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Xuân Son đá hỏng phạt đền, Nam Định lỡ hẹn chiến thắng

Xuân Son bước vào chuyến làm khách của CLB Nam Định trước Thanh Hóa ở vòng 12 V.League tối 1/2 với rất nhiều kỳ vọng, nhưng cú sút hỏng trên chấm 11 m ở phút bù giờ biến anh thành tâm điểm của sự tiếc nuối.

2 giờ trước

Kiều Oanh

CAHN Đặng Văn Lâm Đoàn Văn Hậu Alan CAHN Ninh Bình

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Đọc tiếp

HLV Ninh Binh buc xuc voi trong tai hinh anh

HLV Ninh Bình bức xúc với trọng tài

21 phút trước 22:32 1/2/2026

0

HLV Gerard Albadalejo bày tỏ sự không hài lòng với công tác trọng tài sau thất bại 2-3 của Ninh Bình trước CAHN ở vòng 12 V.League diễn ra trên sân Hàng Đẫy tối 1/2.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý