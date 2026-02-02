Khoảnh khắc Lee Kang-in được tán thưởng

Tiền vệ Lee Kang-in có tình huống phòng ngự đầy nỗ lực trong chiến thắng 2-1 của PSG trước Strasbourg ở vòng 20 Ligue 1 rạng sáng 2/2.

Lee Kang-in được tán thưởng.

Phút 89 trên sân Stade de la Meinau, Lee có pha đeo bám và tranh chấp quyết liệt với một cầu thủ Strasbourg. Sau khi đoạt lại bóng, tiền vệ người Hàn Quốc thực hiện pha xử lý khó chịu, trước khi sút bóng chạm chân đối thủ ra ngoài đường biên, giúp PSG được hưởng một quả ném biên quan trọng.

Khoảnh khắc này của Lee lập tức nhận được sự tán thưởng từ HLV Luis Enrique ngoài đường biên. Bên cạnh sở trường tấn công, Lee đang cho thấy sự tích cực và tinh thần trách nhiệm cao trong khâu phòng ngự, đóng góp quan trọng vào chiến thắng của PSG trước Strasbourg.

Lee vừa trở lại sau chấn thương và được tung vào sân ở phút 60 thay Bradley Barcola. Dù không ghi bàn hay kiến tạo, tuyển thủ Hàn Quốc vẫn thi đấu năng nổ, di chuyển rộng và góp phần giữ vững thế trận trong những phút cuối.

Lee chơi nỗ lực trước Strasbourg. Ảnh: Reuters.

Theo Le Parisien, Lee cảm thấy hài lòng với cuộc sống cũng như định hướng phát triển sự nghiệp tại PSG. Tiền vệ sinh năm 2001 không có kế hoạch chia tay đội bóng nước Pháp trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Thay vào đó, anh quyết tâm cạnh tranh vị trí, tin rằng bản thân vẫn còn nhiều cơ hội để khẳng định giá trị.

Hiện Lee còn hợp đồng với PSG đến tháng 6/2028 và đặt mục tiêu giành suất đá chính trong đội hình của HLV Luis Enrique. Dù Atletico Madrid từng bày tỏ sự quan tâm và xem Lee là mảnh ghép phù hợp nhằm tăng chiều sâu đội hình trong tháng 1, tiền vệ người Hàn Quốc không muốn trở lại La Liga ở thời điểm này.

Mùa giải 2024/25, Lee Kang-in đã đóng góp 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo sau 21 lần ra sân trên mọi đấu trường, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét trong đội hình PSG.

Bên trong PSG vs Newcastle: những gì truyền hình bỏ lỡ Được UEFA mời dự khán, phóng viên Tri Thức - Znews mang đến góc nhìn hậu trường hiếm có ở trận cầu Champions League tại Parc des Princes.