Lý do Ronaldo từ chối ra sân

Cristiano Ronaldo sẽ không ra sân khi Al Nassr đối đầu Al Riyadh thuộc vòng 19 Saudi Pro League tối 2/2, nhưng nguyên nhân không đến từ chấn thương hay vấn đề thể lực.

Ronaldo bất mãn với ban lãnh đạo PIF.

Truyền thông Saudi Arabia cho biết quyết định của Ronaldo xuất phát từ sự bất mãn ngày càng lớn với cách Quỹ Đầu tư công Saudi Arabia (PIF) điều hành và phân bổ nguồn lực giữa các CLB do quỹ này kiểm soát.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano khẳng định việc Ronaldo vắng mặt không liên quan tới thể trạng, khối lượng thi đấu hay quản lý thể lực. Tờ A Bola dẫn nguồn nội bộ Al Nassr cho biết Ronaldo chủ động từ chối thi đấu vì cảm thấy đội bóng không nhận được sự hậu thuẫn tương xứng từ PIF, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Al Hilal tiếp tục được bơm tiền mạnh mẽ với những bản hợp đồng đáng chú ý, trong khi Al Nassr gần như án binh bất động, bất chấp đề xuất tăng cường lực lượng từ ban huấn luyện. Thực tế này khiến Ronaldo thất vọng, nhất là khi anh đang có phong độ cao với 17 bàn thắng, đứng thứ hai ở cuộc đua Vua phá lưới.

Ronaldo được cho là thất vọng với cách điều hành của PIF.

Không dừng lại ở vấn đề chuyển nhượng, CR7 cũng không hài lòng khi hai cộng sự thân cận người Bồ Đào Nha trong ban lãnh đạo gồm Giám đốc Thể thao Simmo Coutinho và CEO Jose Semedo bị hạn chế quyền lực theo quyết định của hội đồng quản trị. Điều đó khiến Ronaldo cảm nhận rõ sức ảnh hưởng của mình bị suy giảm trong định hướng phát triển CLB.

Ngay cả HLV Jorge Jesus cũng từng thừa nhận Al Nassr không có tầm ảnh hưởng như Al Hilal. Chuỗi bất mãn kéo dài ấy được xem là giọt nước tràn ly, dẫn tới quyết định cứng rắn của Ronaldo.

Al Nassr hiện xếp thứ 3 với 43 điểm, bằng điểm Al Ahli và kém Al Hilal 3 điểm. Trong bối cảnh cuộc đua vô địch căng thẳng, sự chênh lệch trong đầu tư càng làm dấy lên cảm giác bất công tại đội bóng của Ronaldo.

