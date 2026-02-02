Ronaldo nổi loạn, từ chối ra sân

Tiền đạo người Bồ Đào Nha có động thái phản đối ban lãnh đạo Al Nassr.

Ronaldo từ chối ra sân.

Theo Marca, Cristiano Ronaldo sẽ không ra sân trong trận đấu với Al Riyadh lúc 22h15 đêm nay (2/2). Trên trang cá nhân, CR7 chỉ đăng bức hình chụp an với vẻ mặt rạng rỡ, kèm cử chỉ giơ ngón tay cái làm người hâm mộ không khỏi tò mò.

"Việc Ronaldo vắng mặt không liên quan đến bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, cũng không liên quan đến khối lượng công việc hay việc quản lý thể lực", nhà báo Fabrizio Romano tiết lộ thêm.

Nguyên nhân dẫn đến quyết định này bởi siêu sao sinh năm 1985 không hài lòng với cách làm việc của ban lãnh đạo Al Nassr. Trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, đội bóng thủ đô không chiêu mộ tân binh trong bối cảnh đang cần gia cố hàng thủ để đua vô địch với Al Hilal.

Theo tiết lộ từ Gulf Times, ban lãnh đạo Al Nassr đạt được thỏa thuận chiêu mộ một thủ môn hàng đầu từ châu Âu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để giải quyết bài toán nơi khung gỗ của đội bóng. Tuy nhiên, đến phút chót, CEO cùng đội ngũ Al Nassr bất ngờ khi quyền hạn của họ bị đóng băng. Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) không phê duyệt việc giải ngân tài chính cho Al Nassr.

Ronaldo không ra sân đồng nghĩa với Al Nassr chịu tổn thất lớn. Ở mùa này, lão tướng chuẩn bị bước sang tuổi 41 đã đá chính 18 trận và ghi đến 17 bàn thắng.

Trong trận gặp Al Kholood, CĐV phát hiện vẻ mặt không vui của Ronaldo dù đội nhà thắng đến 3-0 và thu hẹp khoảng cách với Al Hilal xuống còn 3 điểm.