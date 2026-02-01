Đội của Ronaldo cạn tiền mua sắm?

Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) hạn chế việc đầu tư tiền cho Al Nassr ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua.

Đội nhà giàu như Al Nassr đang gặp khó về tài chính.

Theo tiết lộ từ Gulf Times, ban lãnh đạo Al Nassr đạt được thỏa thuận chiêu mộ một thủ môn hàng đầu từ châu Âu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để giải quyết bài toán nơi khung gỗ của đội bóng. Tuy nhiên, đến phút chót, CEO cùng đội ngũ Al Nassr bất ngờ khi quyền hạn của họ bị đóng băng. Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) không phê duyệt việc giải ngân tài chính cho Al Nassr.

Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch củng cố đội hình của CLB trong phần còn lại của mùa giải. Đó cũng là lý do đội của Ronaldo gần như im tiếng trong phiên chợ mùa đông vừa qua.

PIF được cho muốn Al Nassr tập trung giải quyết các khoản nợ tồn đọng từ vài năm qua, khi CLB vung tiền không tiếc tay trên thị trường chuyển nhượng. Điều này phản ánh những khó khăn nội bộ và quản lý tài chính tại Al Nassr, CLB đang trả mức lương khổng lồ cho siêu sao Cristiano Ronaldo.

Việc đóng băng các khoản đầu tư tài chính để mua cầu thủ mới, cũng như hạn chế quyền hạn của các CEO và nhà quản lý ngoại quốc tại Al Nassr gây ra ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Al Nassr.

Hồi năm ngoái, Jose Semedo, bạn thân lâu năm của Cristiano Ronaldo, được bổ nhiệm làm CEO tại Al Nassr. Cùng với nhiều nhà quản lý khác từ Bồ Đào Nha, Al Nassr hy vọng tạo ra bước ngoặt trong chiến lược quản lý. Tuy nhiên, mọi thứ hiện không suôn sẻ.

