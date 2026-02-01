Lookman gia nhập Atletico Madrid

Atletico Madrid hoàn tất thương vụ Ademola Lookman từ Atalanta sau khi hai bên thống nhất gói chuyển nhượng trị giá khoảng 40 triệu euro.

Lookman bất ngờ gia nhập Atletico Madrid. Ảnh: Reuters.

Các chuyên gia chuyển nhượng hàng đầu như Fabrizio Romano hay Ben Jacobs đồng loạt đưa tin Atletico Madrid đạt thỏa thuận chiêu mộ Ademola Lookman từ Atalanta, khép lại một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Theo các nguồn tin uy tín, tổng giá trị gói chuyển nhượng rơi vào khoảng 40 triệu euro, bao gồm 35 triệu euro phí cố định và 5 triệu euro phụ phí tùy điều khoản.

Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng vào tối qua, Lookman đồng ý ký hợp đồng dài hạn với Atletico. Đội bóng Tây Ban Nha hiện lên kế hoạch cho các thủ tục tiếp theo, bao gồm di chuyển và kiểm tra y tế, trước khi chính thức công bố bản hợp đồng mới. Những chi tiết cuối cùng giữa các bên đang được hoàn tất trong ngày.

Lookman rời Atalanta sau quãng thời gian thi đấu ổn định và giàu dấu ấn tại Serie A. Tuyển thủ Nigeria là nhân tố quan trọng trên hàng công đội bóng Bergamo nhờ tốc độ, khả năng đột phá và hiệu quả trong các tình huống quyết định.

Màn trình diễn của anh ở cấp CLB lẫn đội tuyển quốc gia giúp Lookman lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn châu Âu, trước khi Atletico giành chiến thắng trong cuộc đua chữ ký.

Trước đó, Lookman là mục tiêu săn đuổi của hàng loạt đội bóng tên tuổi ở châu Âu như Inter Milan hay Fernebahce. Những ngày gần đây truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ liên tục đưa tin Lookman sẽ gia nhập Fernebahce nhưng kết quả sau cùng không như họ mong đợi. Việc sớm chốt xong thương vụ cũng cho thấy quyết tâm của Atletico trong công cuộc tái thiết lực lượng, hướng tới mùa giải mới với tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Ở chiều ngược lại, Atalanta thu về một khoản tài chính đáng kể để tái đầu tư đội hình. Việc chia tay Lookman là tổn thất về chuyên môn, nhưng mối quan hệ rõ ràng không tốt đẹp giữa đôi bên khiến đội bóng Italy không thể giữ anh ở lại.

Nếu vượt qua buổi kiểm tra y tế theo kế hoạch, Ademola Lookman sẽ sớm ra mắt trong màu áo Atletico Madrid, mở ra chương mới trong sự nghiệp tại môi trường La Liga.