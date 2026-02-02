144 golfer chung tay tại Long Bình Open 2026

Long Bình Open 2026 là giải golf giàu tính nhân văn, kết nối cộng đồng và chung tay chăm lo an sinh xã hội dịp Xuân Bính Ngọ.

Giải đấu là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời góp phần huy động nguồn lực xã hội cho các chương trình an sinh trên địa bàn phường Long Bình.

Long Bình Open 2026 quy tụ 144 golfer là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Trên sân golf, những cú swing không chỉ mang ý nghĩa tranh tài thể thao mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Giải đấu đã trở thành điểm gặp gỡ của những người chung niềm đam mê thể thao, đồng thời cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân địa phương.

Phát biểu khai mạc, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh Long Bình Open không đơn thuần là một sân chơi rèn luyện sức khỏe và gắn kết phong trào thể thao, mà còn mang sứ mệnh nhân văn rõ nét: kết nối yêu thương, lan tỏa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Toàn bộ nguồn kinh phí vận động từ giải đấu được cam kết quản lý công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích cho các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ, hỗ trợ gia đình chính sách, người yếu thế; trao phương tiện sinh kế; sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà tình thương và thực hiện các công trình phúc lợi cộng đồng.

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, nghiêm túc, Ban tổ chức đã trao các giải mini game, giải phát bóng xa nhất, gần cờ nhất, thẳng nhất; các giải Nhất, Nhì, Ba ở các bảng A, B, C, cùng hai danh hiệu cao nhất Best Gross và Best Net.

Dịp này, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cơ sở tôn giáo đã chung tay đóng góp cho chương trình an sinh xã hội của phường. Ban tổ chức cũng trao quà tri ân các gia đình chính sách, hỗ trợ các hộ khó khăn đón Tết Bính Ngọ ấm áp, nghĩa tình. Giải golf Long Bình Open lần thứ I khép lại bằng dấu ấn đẹp, khẳng định vai trò của thể thao trong việc kết nối cộng đồng và lan tỏa giá trị nhân văn bền vững.