Giải golf doanh nhân quyên góp được 285 triệu đồng

Giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - Tranh cúp Lương Văn Can khép lại với tổng số tiền 285 triệu đồng được quyên góp thông qua đấu giá và đóng góp của các doanh nhân.

285 triệu đồng được quyên góp từ giải golf "Ươm mầm tài năng kinh doanh".

Ngày 4/10, tại sân Royal Long An (Đức Huệ, Long An), Giải Golf Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn - Tranh cúp Lương Văn Can với chủ đề "Ươm mầm tài năng kinh doanh" diễn ra sôi nổi, quy tụ gần 160 golfer là các doanh nhân, lãnh đạo sở, ngành và đại diện hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước.

Đây là sự kiện thể thao thường niên do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức, nhằm tạo sân chơi kết nối cộng đồng doanh nhân, đồng thời gây quỹ hỗ trợ thế hệ trẻ thông qua Quỹ Giải thưởng Tài năng Lương Văn Can.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà báo Trần Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng ban tổ chức giải, chia sẻ: "Golf là môn thể thao đề cao tính tự giác và trung thực, cũng là những phẩm chất mà cụ Lương Văn Can từng khuyên dạy giới doanh nhân: Liêm, Tín, Cần, Kiệm. Trên sân golf, doanh nhân không chỉ thi đấu để thắng, mà còn rèn luyện bản lĩnh, nhân cách và tinh thần chính trực".

Điểm nhấn của chương trình là buổi Thương hội giao lưu và đấu giá gây quỹ, thu hút sự tham gia hào hứng của cộng đồng doanh nhân. Cùng với 155 triệu đồng quyên góp thêm từ doanh nghiệp và cá nhân, tổng số tiền thu được từ chương trình đạt 285 triệu đồng.

Toàn bộ khoản này sẽ được đưa vào Quỹ Tài năng Lương Văn Can, phục vụ các hoạt động đào tạo kỹ năng, phát triển tư duy khởi nghiệp và trao học bổng cho sinh viên ngành kinh tế - kinh doanh có hoàn cảnh khó khăn nhưng giàu ý chí vươn lên.