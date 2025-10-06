Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Lý do Malaysia chưa kháng cáo vụ bê bối nhập tịch

  • Thứ hai, 6/10/2025 17:31 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang chờ nhận toàn bộ hồ sơ phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi tiến hành các bước kháng cáo tiếp theo.

Malaysia chưa nhận được đầy đủ văn bản chính thức từ FIFA.

"Quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi FAM nhận đầy đủ văn bản chính thức từ quyết định của FIFA", thông cáo do Tổng thư ký Datuk Noor Azman Hj Rahman viết vào chiều 6/10 có đoạn.

FAM nhấn mạnh đội ngũ pháp lý của Liên đoàn chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện mọi hành động cần thiết ngay khi nhận được hồ sơ. Sau khi tài liệu được bàn giao, FAM sẽ lập tức nộp đơn kháng cáo kèm theo các chứng cứ và lập luận pháp lý vững chắc.

Dù chưa tiết lộ chi tiết về nội dung vụ việc, động thái cho thấy FAM đang thận trọng và chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi của bóng đá Malaysia trước cơ quan quyền lực cao nhất của môn thể thao vua.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo quy trình kháng cáo được thực hiện đúng quy định và có cơ sở pháp lý chặt chẽ, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chịu sự chú ý đặc biệt từ dư luận khu vực về vụ bê bối nhập tịch.

FIFA phạt FAM và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch sau khi phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký. 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam vào tháng 6/2025. Sau trận, FIFA nhận được đơn khiếu nại, từ đó mở điều tra và cuối cùng đưa ra kết luận khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.

LĐBĐ Malaysia bị 'ngộ độc hàng ngoại' vẫn cố đấm ăn xôi

Sau khi bị FIFA giáng án phạt nặng vì scandal nhập tịch cầu thủ bằng hồ sơ giả, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) dường như vẫn chưa sáng mắt.

9 giờ trước

Cầu thủ nhập tịch Malaysia nghỉ không lương

Tiền đạo Rodrigo Holgado tự nguyện nghỉ không lương để trở lại Malaysia giải quyết án phạt liên quan đến bê bối nhập tịch.

29:1770 hôm qua

Giá trị đội hình giảm một nửa, Malaysia sợ thua Lào

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò khiến giá trị đội hình Malaysia giảm gần một nửa, thầy trò HLV Cklamovski trở nên e dè khi đối đầu với Lào.

10:58 4/10/2025

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Malaysia chưa kháng cáo Malaysia FIFA kháng cáo

Đọc tiếp

Ben do bat ngo cua Gerrard hinh anh

Bến đỗ bất ngờ của Gerrard

12 phút trước 18:00 6/10/2025

0

Steven Gerrard đang nổi lên như ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế HLV trưởng Rangers sau khi đội bóng Scotland bất ngờ sa thải Russell Martin.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý