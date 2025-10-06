Lý do Malaysia chưa kháng cáo vụ bê bối nhập tịch

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vẫn đang chờ nhận toàn bộ hồ sơ phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) trước khi tiến hành các bước kháng cáo tiếp theo.

Malaysia chưa nhận được đầy đủ văn bản chính thức từ FIFA.

"Quá trình kháng cáo chỉ có thể được bắt đầu sau khi FAM nhận đầy đủ văn bản chính thức từ quyết định của FIFA", thông cáo do Tổng thư ký Datuk Noor Azman Hj Rahman viết vào chiều 6/10 có đoạn.

FAM nhấn mạnh đội ngũ pháp lý của Liên đoàn chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện mọi hành động cần thiết ngay khi nhận được hồ sơ. Sau khi tài liệu được bàn giao, FAM sẽ lập tức nộp đơn kháng cáo kèm theo các chứng cứ và lập luận pháp lý vững chắc.

Dù chưa tiết lộ chi tiết về nội dung vụ việc, động thái cho thấy FAM đang thận trọng và chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi của bóng đá Malaysia trước cơ quan quyền lực cao nhất của môn thể thao vua.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo quy trình kháng cáo được thực hiện đúng quy định và có cơ sở pháp lý chặt chẽ, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chịu sự chú ý đặc biệt từ dư luận khu vực về vụ bê bối nhập tịch.

FIFA phạt FAM và treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ nhập tịch sau khi phát hiện sai phạm trong hồ sơ đăng ký. 7 cầu thủ bị cáo buộc gian lận hồ sơ đều góp mặt trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam vào tháng 6/2025. Sau trận, FIFA nhận được đơn khiếu nại, từ đó mở điều tra và cuối cùng đưa ra kết luận khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng.