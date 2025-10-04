Giá trị đội hình giảm một nửa, Malaysia sợ thua Lào

7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò khiến giá trị đội hình Malaysia giảm gần một nửa, thầy trò HLV Cklamovski trở nên e dè khi đối đầu với Lào.

Malaysia sợ thua Lào. Ảnh: Malaysia NT.

Để chuẩn bị cho trận đấu với Lào ở lượt trận thứ 3, vòng loại Asian Cup 2027, chiến lược gia người Australia công bố danh sách 29 cầu thủ. Trong danh sách vẫn có 14 cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với nhóm cầu thủ được định giá hơn 1 triệu euro mới bị FIFA treo giò là rất lớn.

Theo thống kê từ Transfermarkt, giá trị đội hình Malaysia rớt từ hơn 15 triệu euro xuống chỉ còn 7,8 triệu euro. Nhóm cầu thủ Palmero, Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal và Hevel - những người bị cấm thi đấu có tổng định giá lên tới 7,3 triệu euro, gần bằng toàn bộ lực lượng còn lại hiện tại. Điều này cho thấy Malaysia gần như mất đi một nửa sức mạnh chỉ sau một quyết định từ FIFA.

Biến động nhân sự buộc HLV Cklamovski phải tính toán lại chiến thuật. Từ một đội bóng từng được đánh giá mạnh nhất bảng F, Malaysia bước vào trận gặp Lào với tâm thế dè chừng.

“Lào không phải đối thủ dễ đánh bại, đặc biệt khi chúng tôi phải thi đấu trên sân khách. Họ bất bại tại Vientiane trong năm nay, đánh bại cả Nepal. Điều quan trọng với Malaysia là giữ sự tỉnh táo, phòng ngự chắc chắn và tận dụng khoảng trống để tấn công”, HLV Cklamovski nói trước truyền thông Malaysia mới đây.

Theo lịch thi đấu, Malaysia sẽ gặp Lào ngày 9/10 trên sân khách, sau đó tái đấu vào ngày 14/10 trên sân nhà. Hiện tại, “Những chú hổ vàng” đang dẫn đầu bảng F với 6 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với Việt Nam và Lào.

Tuy nhiên, tương lai của họ vẫn đang bị treo lơ lửng. Nếu AFC quyết định đưa ra án phạt bổ sung liên quan tới nhóm cầu thủ nhập tịch, Malaysia có thể bị xử thua các trận đã đá với Nepal và Việt Nam, thậm chí đối diện nguy cơ bị loại khỏi giải ngay lập tức.