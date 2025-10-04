Semenyo thăng hoa, Iraola biến Bournemouth thành hiện tượng

Mùa hè 2025, khi hơn 200 triệu bảng giá trị đội hình chính lần lượt ra đi, không ít người tin rằng Bournemouth sẽ quay về hình ảnh một kẻ chật vật trụ hạng.

Thế nhưng, chỉ vài tháng sau, “Cherries” đang ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Premier League - ngay sau Liverpool - và cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải một tân binh đắt giá nào, mà chính là Antoine Semenyo.

Cầu thủ chạy cánh người Ghana trở thành biểu tượng cho sự bứt phá của Bournemouth: bùng nổ, giàu cảm hứng và không ngừng tiến hóa. Ở tuổi 25, Semenyo đang chơi thứ bóng đá đẹp nhất sự nghiệp, và hơn thế nữa, anh đang đưa đội bóng nhỏ bé miền Nam nước Anh vào câu chuyện cổ tích giữa thời đại bóng đá kim tiền.

Từ “kẻ bị loại bỏ” đến đầu tàu không thể thay thế

Semenyo sinh ra tại London, nhưng con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp không hề trải hoa hồng. Anh từng bị Arsenal, Tottenham hay Millwall từ chối, trước khi tìm thấy cơ hội ở một học viện bóng đá vùng West Country.

Bristol City mang anh về năm 2017, rồi gửi đi khắp nơi dưới dạng cho mượn - từ Bath, Newport đến Sunderland. Chỉ đến mùa 2020/21, Semenyo mới thật sự chen chân vào đội một và dần chứng minh giá trị.

Tháng 1/2023, Bournemouth chi 10 triệu bảng để sở hữu anh. Một thương vụ khiêm tốn, ít gây tiếng vang, nhưng giờ đây lại trở thành khoản đầu tư sinh lời lớn bậc nhất lịch sử CLB. Sau mùa giải 2023/24 đạt mốc 11 bàn tại Premier League, Semenyo bước vào mùa này với phong độ còn ấn tượng hơn: 6 bàn và 3 kiến tạo chỉ sau 7 trận.

Trong đêm mưa gió tại Craven Cottage ngày 4/10, Antoine Semenyo trở thành ngôi sao sáng nhất khi ghi cú đúp và kiến tạo một bàn cho Justin Kluivert, giúp Bournemouth ngược dòng hạ Fulham 3-1. Đội chủ nhà trải qua không ít khó khăn, thậm chí bị dẫn trước, nhưng mọi thứ đã xoay chuyển nhờ sự bùng nổ của tiền đạo người Ghana.

Bàn gỡ hòa của Semenyo là minh chứng trọn vẹn cho phẩm chất của một ngôi sao: tốc độ bứt phá, sự lì lợm trong tranh chấp, khả năng đi bóng lắt léo và cú dứt điểm lạnh lùng xuyên qua hai chân Bernd Leno từ góc hẹp. Đến phút bù giờ, anh một lần nữa lên tiếng, khép lại trận đấu bằng pha xử lý quyết đoán để ấn định thắng lợi 3-1.

Không ngạc nhiên khi bình luận viên Jamie Redknapp thốt lên: “Cậu ấy lướt đi trên mặt sân, chân trái hay phải chẳng quan trọng, một tài năng độc đáo và phi thường.”

Semenyo đã có 6 bàn tại Premier League mùa 2025/26.

Điều làm Semenyo trở thành “ngôi sao đẳng cấp thế giới” không chỉ là số bàn thắng. Từ tháng 5, mũi nhọn châu Phi trực tiếp in dấu giày vào 12 bàn thắng tại Premier League - nhiều hơn bất kỳ ai. Anh cũng nằm trong top đầu về thống kê thể lực: dẫn đầu về số lần thắng tranh chấp tay đôi, số pha đoạt bóng ở 1/3 cuối sân, đứng thứ hai về số lần bứt tốc và thuộc top 5 cầu thủ rê bóng thành công nhiều nhất.

Khi nhìn vào những thông số ấy, người ta hiểu vì sao HLV Iraola gọi anh là “trụ cột không thể thay thế”. Ở một giải đấu mà thể lực, tốc độ và sự hiệu quả luôn song hành, Semenyo hội tụ đủ cả ba. Anh không chỉ ghi bàn, kiến tạo mà còn tham gia pressing, thu hồi bóng và mở ra cơ hội cho đồng đội.

Đáng nói hơn, Bournemouth từng đứng trước nguy cơ mất anh trong mùa hè khi cả Man Utd, Liverpool lẫn Tottenham đều liên hệ. Nhưng Semenyo chọn ký hợp đồng 5 năm với đội bóng ven biển, một quyết định mà giờ đây chính anh cũng đang gặt hái quả ngọt.

Iraola - “người lái xe buýt điên rồ”

Nếu Semenyo là ngôi sao sáng trên sân cỏ, thì Andoni Iraola chính là bộ não chiến lược ngoài đường biên. Khi Bournemouth sa thải Gary O’Neil năm 2023 để bổ nhiệm một HLV ít tên tuổi từng dẫn dắt Rayo Vallecano, không ít người coi đó là quyết định liều lĩnh. Hai năm sau, tất cả phải thừa nhận đó là nước cờ hoàn hảo.

Dưới tay Iraola, Bournemouth không chỉ trụ hạng, mà còn cán đích lần lượt ở vị trí 12 rồi 9. Và giờ là thứ hai trên bảng xếp hạng - thành tích tốt nhất lịch sử CLB sau nhiều vòng đấu.

Dưới tay Iraola, Bournemouth thăng tiến vượt bậc.

Chiến thắng trước Fulham minh chứng cho tư duy táo bạo của ông: sẵn sàng thay liền hai hậu vệ bằng hai cầu thủ chạy cánh khi đội đang bị dẫn 0-1. Sáu phút sau, tỷ số được gỡ hòa. Đến phút 85, khi đã dẫn 2-1, ông vẫn tiếp tục rút hậu vệ để tăng cường tấn công. Một HLV dám mạo hiểm và đặt niềm tin tuyệt đối vào sức sáng tạo của học trò.

Kluivert mô tả thầy mình: “Ông ấy là người lái xe buýt, nhưng lái chúng tôi theo một lộ trình điên rồ mà tuyệt diệu. Chúng tôi chỉ biết đi theo”.

Redknapp còn đi xa hơn: “Iraola có thể dẫn dắt bất kỳ đội bóng nào trên thế giới. Ông ấy khiến cầu thủ tiến bộ, tạo nên lối chơi đầy phấn khích. Bournemouth may mắn khi có ông, nhưng không ai biết ông sẽ ở lại bao lâu”.

Mùa hè vừa rồi, Bournemouth gần như “bán tháo” đội hình. Ba trong bốn hậu vệ chính - Illia Zabarnyi, Milos Kerkez, Dean Huijsen - lần lượt gia nhập các đại gia châu Âu với tổng phí gần 150 triệu bảng. Họ còn mất luôn thủ môn Kepa Arrizabalaga về tay Arsenal. Thêm Dango Ouattara sang Brentford, Bournemouth thu về hơn 200 triệu bảng.

Trong bối cảnh ấy, không ai nghĩ họ có thể tiến bộ. Nhưng thực tế cho thấy, dù thay máu hàng thủ, họ vẫn duy trì cường độ khủng khiếp: dẫn đầu Premier League về số pha đoạt lại bóng, tranh chấp thành công, thu hồi bóng, số lần bứt tốc và thậm chí cả phá bóng. Những thống kê khô khan ấy phản ánh chính xác triết lý của Iraola: pressing dồn dập, tốc độ cao, và luôn chủ động.

Hàng thủ mới được lắp ghép từ Adrien Truffert, Marcos Senesi, Bafode Diakite và Djordje Petrovic vẫn đảm bảo sự chắc chắn, tạo nền tảng cho Semenyo cùng tuyến trên bùng nổ.

Câu hỏi lớn nhất bây giờ không phải là Bournemouth có trụ hạng hay không, mà là họ có thể đi xa đến đâu. Top 6 - điều “không tưởng” cách đây vài năm - giờ trở thành mục tiêu hiện thực. Với một Semenyo đang đạt phong độ “hủy diệt”, với một HLV Iraola dám liều lĩnh và biết cách khai thác tối đa cầu thủ, Bournemouth hoàn toàn có thể chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu.

Tất nhiên, mùa giải còn dài, và như chính Kluivert nói: “Chúng tôi giữ sự khiêm tốn. Nhưng ai biết được? Chúng tôi sẽ hướng tới vị trí cao nhất có thể”.

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi tiền bạc thường quyết định mọi thứ, Bournemouth đang chứng minh một điều ngược lại: sự táo bạo, niềm tin và một ngôi sao biết tỏa sáng đúng lúc cũng đủ để viết nên câu chuyện thần tiên. Và ở trung tâm của câu chuyện ấy, Antoine Semenyo - chàng trai từng bị Arsenal, Tottenham từ chối - đang trở thành biểu tượng của “đẳng cấp thế giới”.