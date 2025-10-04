Bournemouth khuấy đảo Premier League

Bournemouth tiếp tục hành trình thăng hoa ở Premier League 2025/26 bằng chiến thắng 3-1 trước Fulham trên sân Vitality thuộc vòng 7 rạng sáng 4/10.

Justin Kluivert ghi siêu phẩm trong chiến thắng 3-1 của Bournemouth trước Fulham.

Trận đấu không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn khẳng định vị thế “ngựa ô” đầy bất ngờ của thầy trò Andoni Iraola.

Sau hiệp một giằng co, kịch bản bùng nổ đến ở nửa sau trận đấu. Fulham nhập cuộc chủ động và có những tình huống đáng chú ý, họ cũng là đội mở tỷ số do công Ryan Sessegnon ở phút 70. Tuy nhiên, Bournemouth nhanh chóng gỡ hòa, khiến thế trận trở nên căng thẳng khi đồng hồ trôi dần về cuối.

Bước ngoặt thực sự xuất hiện ở phút 84, khi Justin Kluivert tạo nên một khoảnh khắc để đời. Nhận bóng từ giữa sân, con trai của huyền thoại Patrick Kluivert bình tĩnh dẫn bóng tiến thẳng vào khu vực nguy hiểm.

Không cầu kỳ, anh tung cú sút xa quyết đoán, bóng đi hiểm hóc khiến thủ môn Bernd Leno bay người hết cỡ vẫn bất lực. Siêu phẩm ấy không chỉ làm bùng nổ cầu trường Vitality mà còn lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nơi người hâm mộ ca ngợi Kluivert là “cầu thủ sinh ra để ghi bàn”.

Bournemouth đang bay cao tại Premier League.

Fulham, ngược lại, phải tự trách mình khi để đối thủ có quá nhiều khoảng trống. Bàn thua ở thời điểm then chốt đã khiến đoàn quân của Marco Silva đánh mất nhuệ khí. Chỉ ít phút sau, đến tận phút bù giờ 90+6, Antoine Semenyo một lần nữa trừng phạt sự hớ hênh của hàng thủ đội khách bằng pha lập công thứ hai trong trận, khép lại chiến thắng 3-1 cho Bournemouth.

Kết quả này đưa đội chủ sân Vitality vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ kém Liverpool đúng 1 điểm sau 7 vòng đấu. Con số 14 điểm - cùng chuỗi 6 trận bất bại liên tiếp - là minh chứng rõ rệt cho màn lột xác ngoạn mục của Bournemouth, tập thể từng bị coi là ứng viên rớt hạng trước mùa giải.

Không chỉ tập thể gắn kết, Bournemouth còn sở hữu một mũi nhọn đang chơi với phong độ chói sáng: Antoine Semenyo. Với cú đúp vào lưới Fulham, tiền đạo Ghana nâng tổng thành tích lên 6 bàn và 3 kiến tạo, trong đó có 4 pha lập công chỉ trong 4 trận gần nhất. Anh đang trở thành một trong những chân sút hiệu quả nhất Premier League tính đến thời điểm này.

Từ sau thất bại 2-4 trước Liverpool ở ngày ra quân, Bournemouth viết lại câu chuyện kỳ diệu của chính mình bằng chuỗi trận ấn tượng, trong đó có những chiến thắng bất ngờ trước Tottenham và Brighton. Và giờ đây, họ hiên ngang đứng ở vị trí thách thức các ông lớn, hứa hẹn tiếp tục là hiện tượng thú vị của mùa giải.