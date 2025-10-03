Nhà Kluivert và tuần lễ vàng son

Shane ghi bàn cho đội trẻ Barcelona, Ruben nổ súng ở Europa League trong màu áo Lyon, còn Justin vẫn tỏa sáng tại Bournemouth - một tuần lễ vàng son khẳng định di sản bóng đá rực rỡ của gia đình Kluivert.

Con trai của Patrick Kluivert đang toả sáng trong màu áo Lyon.

Cái tên Kluivert một lần nữa lại vang vọng khắp trời Âu. Nếu Justin Kluivert quá quen thuộc với người hâm mộ Premier League trong màu áo Bournemouth, thì tuần qua, hai người em của anh - Shane và Ruben - đồng loạt tỏa sáng, viết tiếp câu chuyện nối dài về một gia đình bóng đá trứ danh.

Ở Youth League, Shane khiến khán giả Barcelona phấn khích khi ghi bàn cho đội trẻ. Rạng sáng 3/10, Ruben - người con duy nhất thi đấu ở hàng thủ - lại ghi dấu ấn bằng bàn thắng đầu tiên cho Lyon trong trận Europa League gặp Salzburg. Không chỉ phòng ngự chắc chắn, hậu vệ phải này còn biết cách tham gia tấn công, hoàn thiện màn trình diễn được coi là hay nhất của anh từ đầu mùa.

Chiến thắng 2-0 trước Salzburg cũng góp phần khẳng định sức mạnh của Lyon. Dưới tay Paulo Fonseca, đội bóng nước Pháp đang là hiện tượng khi cùng PSG chia sẻ ngôi đầu Ligue 1, đồng thời giành trọn 6 điểm sau hai lượt trận ở châu Âu. Điều đáng nói, họ làm được tất cả điều này dù vừa chia tay hai ngôi sao Thiago Almada và Mikautadze trong mùa hè.

Trận đấu rạng sáng 3/10 không hề thiếu kịch tính: Sulc đá hỏng phạt đền, Satriano kịp thời mở tỷ số, Karabec chơi trận hay nhất kể từ đầu mùa. Và tất cả chỉ còn chờ bàn thắng của Ruben Kluivert để biến cuộc so tài thành một kỷ niệm hoàn hảo. Khoảnh khắc đó đến trong hiệp hai, như lời khẳng định rằng nhà Kluivert vẫn đang sản sinh ra những cái tên để lại dấu ấn trong bóng đá châu Âu.

Một tuần, hai bàn thắng, ba anh em cùng góp mặt trên bản đồ bóng đá đỉnh cao - không quá lời khi gọi đây là tuần lễ vàng son của gia đình Kluivert, nơi những thế hệ kế tiếp đang viết tiếp di sản mà Patrick để lại.