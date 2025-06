CĐV Indonesia chỉ trích HLV Kluivert

Trong trận thua nặng nề 0-6 trước Nhật Bản ở lượt cuối vòng loại thứ 3 World Cup 2026 hôm 10/6, tuyển Indonesia gây thất vọng khi không tung ra bất kỳ cú sút nào về phía khung thành đối phương, mặc dù Nhật Bản chỉ sử dụng nhiều gương mặt dự bị.

Ole Romeny là tiền đạo cắm duy nhất được HLV Kluivert tin dùng trong trận đấu này. Tuy nhiên, dù thi đấu trọn vẹn 90 phút, chân sút 24 tuổi không tạo ra bất kỳ đột biến nào đáng kể.

Sau trận, HLV Kluivert bị chỉ trích bởi các cổ động viên Indonesia vì không trao cơ hội cho những tiền đạo khác, trong đó có Rafael Struick. Trước khi Romeny nhập tịch, Struick từng là chân sút nhận nhiều kỳ vọng nhất của Indonesia dưới thời HLV Shin Tae-yong.

Một CĐV viết: "Hàng công cần đột biến nhưng Kluivert tỏ ra quá chậm chạp để thay đổi". Tài khoản khác nhận định: "Tôi cần thấy Struick ra sân. Một mình Romeny là không đủ". Một người hâm mộ khác cũng lên tiếng: "Chúng ta phải cải thiện hàng công, nếu không đừng mơ dự World Cup".

Theo Kompas, HLV Kluivert vẫn chưa hài lòng với hàng công của Indonesia sau vòng loại thứ 3 World Cup 2026. Cựu danh thủ Hà Lan cho biết khả năng dứt điểm của "Garuda" vẫn chưa đạt yêu cầu. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có Romeny là khiến Kluivert tạm yên tâm.

"Có lẽ chúng tôi cần cải thiện khả năng tấn công. Chúng tôi vẫn thiếu sức mạnh trong khâu dứt điểm. Tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào điều đó", cựu tiền đạo Barcelona chia sẻ.

Ngoài ra, Kluivert đánh giá cao hàng tiền vệ và hàng phòng ngự của đội tuyển Indonesia. Mặc dù đã thua 0-6 trước Nhật Bản, HLV người Hà Lan coi đó là bài học quan trọng để chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo.

"Tôi nghĩ hàng tiền vệ và hàng phòng ngự đang ở trạng thái tốt. Dĩ nhiên, kết quả vừa qua khiến cả đội rất thất vọng", ông nói. "Nhưng chúng tôi sẽ tập luyện chăm chỉ để khắc phục. Vòng loại thứ 4 là một cơ hội mới. Chúng tôi phải sẵn sàng và chơi như một tập thể gắn kết".

Cùng với Indonesia, 5 đội tuyển góp mặt ở vòng loại thứ 4 World Cup 2026 khu vực châu Á cũng đã được xác định, bao gồm Saudi Arabia, UAE, Qatar, Iraq và Oman.

