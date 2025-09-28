Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bournemouth gây ngỡ ngàng

  • Chủ nhật, 28/9/2025 06:47 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tối 27/9, Bournemouth tiếp nối chuỗi phong độ ấn tượng của mình từ đầu mùa khi giật lại 1 điểm quý giá trên sân Leeds United ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Bàn thắng muộn của Eli Kroupi làm nổi bật tinh thần chiến đấu của Bournemouth.

Tại sân Elland Road, pha lập công muộn màng của Eli Kroupi trong thời gian bù giờ 90+3, giúp Bournemouth hòa Leeds United 2-2 kịch tính. Đội chủ nhà Leeds United tưởng chừng đã giành chiến thắng khi lội ngược dòng, và dẫn trước 2-1 đến tận phút 90.

Tuy nhiên, cầu thủ vào thay người của Bournemouth, Eli Kroupi, chơi xuất sắc với pha volley ở cột xa đem về 1 điểm quý giá cho đội khách. Từ đầu mùa, Bournemouth mới chỉ thua 1 trận (thắng 3, hòa 2), là một trong những đội bóng gây bất ngờ nhất giải đấu.

1 điểm có được trên sân Leeds United ở vòng 6 Ngoại hạng Anh giúp Bournemouth tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu giải đấu, khi chỉ còn kém đội đứng đầu Liverpool 4 điểm. Với 11 điểm sau 6 vòng, đội bóng của HLV Andoni Iraola thậm chí vượt mặt Man City (10 điểm) và Arsenal (cũng có 10 điểm nhưng mới chơi 5 trận) trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, Crystal Palace cũng là một hiện tượng khác của giải đấu, khi chiếm giữ vị trí thứ 2 sau 6 vòng. Nhà đương kim vô địch FA Cup có được 12 điểm, chỉ kém Liverpool 3 điểm. Chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước chính Liverpool giúp Crystal Palace và Bournemouth trở thành hai đội bóng gây bất ngờ lớn nhất giải đấu đến hiện tại.

Địa chấn tại Premier League

Đêm 27/9, Liverpool bị Crystal Palace quật ngã với tỷ số 2-1 ở vòng 6 giải Ngoại hạng Anh.

11 giờ trước

