Haaland khiến bạn gái 'mệt mỏi'

  • Thứ năm, 11/12/2025 09:30 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Erling Haaland hé lộ cuộc sống gia đình đầy thú vị khi bạn gái Isabel Haugseng Johansen được cho là mệt mỏi với bóng đá.

Bạn gái Haaland chán bóng đá.

Chuyện bắt đầu trong một buổi tối bình yên khi Haaland phát hiện trận MU - West Ham đang được phát sóng trực tiếp và hí hửng muốn bật lên xem. Nhưng bạn gái Isabel thì không.

"Cô ấy nói: 'Em chán bóng đá lắm rồi, ngày nào cũng xem'", Haaland kể trên podcast The Rest is Football. "Tôi bảo: 'Chính bóng đá là lý do chúng ta đang ngồi đây đấy'. Cuối cùng thì vẫn xem cùng nhau thôi".

Trước đó, Haaland tiết lộ chuyện tình của anh khá giản dị và gần gũi: "Tôi nấu ăn. Nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng cô ấy thích chơi game. Chúng tôi chơi Minecraft với nhau, xây nhà và làm đủ thứ. Hoặc chúng tôi trở về Bryne và gọi kebab".

Hiện tại, Haaland tận hưởng cuộc sống bình yên bên Isabel. Cô chủ động bắt chuyện với anh từ ngày cả hai còn là cầu thủ trẻ ở Bryne. Isabel cũng chơi bóng và luôn là chỗ dựa tinh thần quan trọng. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào tháng 12/2024, mở ra chương mới trong cuộc sống gia đình.

Từ khi gia nhập Man City năm 2022, Haaland vô địch Premier League 2 lần, lên ngôi ở Champions League và FA Cup. Cá nhân tiền đạo người Na Uy phá loạt kỷ lục với 36 bàn ở Premier League trong một mùa, 52 bàn trên mọi đấu trường, và gần nhất là cầu thủ nhanh nhất chạm mốc 100 bàn ở Premier League chỉ sau 111 trận.

Cuối tuần này, Man City hành quân đến sân Crystal Palace. Đội bóng thành London đang có khởi đầu tốt nhất lịch sử Premier League với 26 điểm sau 15 trận. Dù vậy, Man City vẫn rất tự tin sau màn ngược dòng thắng Real Madrid 2-1 ở Champions League rạng sáng 11/12.

Haaland đi vào lịch sử Champions League

Rạng sáng 11/12, Erling Haaland tiếp tục ghi dấu ấn tại Champions League trong chiến thắng 2-1 của Man City tại Bernabeu thuộc vòng phân hạng.

4 giờ trước

Haaland bị sút vào chỗ nhạy cảm

Tiền đạo Erling Haaland trải qua tình huống dở khóc dở cười trong trận Man City gặp Real Madrid ở vòng phân hạng Champions League rạng sáng 11/12.

4 giờ trước

Khoảnh khắc gây phẫn nộ của Haaland

Tiền đạo Erling Haaland gây tranh cãi với pha phạm lỗi thô thiển với trung vệ Raul Asencio ở trận đấu tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 11/12.

5 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

