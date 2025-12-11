Haaland đi vào lịch sử Champions League

Rạng sáng 11/12, Erling Haaland tiếp tục ghi dấu ấn tại Champions League trong chiến thắng 2-1 của Man City tại Bernabeu thuộc vòng phân hạng.

Haaland ghi 51 bàn sau 50 trận đá chính ở Champions League.

Được HLV Pep Guardiola điền tên vào đội hình xuất phát trong chuyến làm khách trên sân Bernabeu, Haaland thực hiện thành công quả penalty mang về thắng lợi quan trọng cho đội bóng Anh. Nhưng dấu mốc lớn hơn đến từ việc đây là trận đá chính thứ 50 tại Champions League. Không cầu thủ nào trong lịch sử ghi nhiều bàn hơn Haaland sau 50 trận xuất phát đầu tiên.

Trước trận gặp Real Madrid, Haaland có 50 bàn trong 49 trận đá chính ở đấu trường danh giá nhất châu Âu. Con số ấy bắt đầu từ cú hat-trick trong ngày ra mắt Champions League khi mới 19 tuổi, với chiến thắng 6-2 cùng RB Salzburg trước Gent hồi tháng 9/2019.

Kể từ đó, Haaland ghi 54 bàn sau 52 trận, gồm 5 bàn qua 4 trận đá chính cho Man City mùa này. Tổng cộng, tiền đạo người Na Uy vươn lên vị trí thứ 9 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Champions League, chỉ kém Ruud van Nistelrooy hai bàn. Ở tuổi 25, anh hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới – mùa 2020/21 cùng Dortmund và mùa 2022/23 khi đưa Man City vô địch.

Chiến thắng trước Real Madrid giúp Man City củng cố vị trí trong top 8 ở giai đoạn vòng phân hạng Champions League. Đội bóng của Guardiola thắng 4 trong 6 trận mùa này, và còn trận làm khách trước Bodo/Glimt rồi tiếp Galatasaray.

Tại Bernabeu, Man City bị dẫn trước bởi cú sút quyết đoán của Rodrygo, nhưng Nico O’Reilly gỡ hòa sau sai lầm bắt bóng của Thibaut Courtois. Và rồi Haaland, với sự lạnh lùng quen thuộc, hoàn tất cú ngược dòng bằng quả penalty sau pha bị Antonio Rudiger kéo ngã trong vòng cấm.