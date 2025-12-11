Khoảnh khắc gây phẫn nộ của Haaland

Tiền đạo Erling Haaland gây tranh cãi với pha phạm lỗi thô thiển với trung vệ Raul Asencio ở trận đấu tại vòng phân hạng Champions League rạng sáng 11/12.

Haaland đẩy ngã Asencio trước sự chứng kiến của trọng tài.

Trong một tình huống ở trận đấu giữa Man City và Real Madrid, Haaland bất ngờ đẩy ngã Asencio, cầu thủ được giao nhiệm vụ theo kèm anh. Tuy nhiên, dù đứng rất gần, trọng tài chính Clement Turpin chỉ nhắc nhở mà không rút thẻ cảnh cáo dành cho Haaland.

Hành động xấu xí của Haaland lập tức gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Một CĐV bình luận: “Haaland trông như một tên côn đồ”. Người khác nhận xét: “Lẽ ra phải có một tấm thẻ vàng cho hành động khó chấp nhận này”. Một fan khác viết: “Từ khi nào Haaland lại chơi xấu như vậy?”.

Ở trận đấu này, Haaland ghi một bàn từ chấm phạt đền ở phút 43, mang về chiến thắng 2-1 cho Man City. Anh vừa chạm mốc 50 lần đá chính tại Champions League và ghi 51 bàn – thành tích tốt nhất trong lịch sử giải đấu.

Nếu tính từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Haaland có 55 lần ra sân tại đấu trường danh giá nhất cấp CLB châu Âu và ghi 55 bàn, đạt hiệu suất đáng kinh ngạc: trung bình 1 bàn/trận.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Man City trước Real Madrid sau 2 năm. Kết quả khiến thầy trò Xabi Alonso tụt xuống vị trí thứ 7, trong khi Man City vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Champions League.

