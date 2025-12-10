Sự cẩu thả kéo lùi SEA Games 33

SEA Games 33 sớm chìm trong hỗn loạn với hàng loạt sai sót khiến hình ảnh nước chủ nhà của kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực mất điểm trầm trọng.

SEA Games 33 bất ổn ngay từ những ngày đầu.

SEA Games 33 được kỳ vọng là dịp để Thái Lan khẳng định năng lực tổ chức một đại hội thể thao tầm cỡ khu vực theo chuẩn mực Olympic. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, hình ảnh của kỳ đại hội bị phủ bóng bởi hàng loạt sai sót khó hiểu, khiến người hâm mộ Đông Nam Á thất vọng.

Lễ khai mạc tối 9/12 tại sân Rajamangala vốn được ca ngợi "hoành tráng" và "chưa từng có", nhưng thực tế lại khác xa lời quảng bá. Suốt hai giờ đồng hồ, sự kiện diễn ra trong tình trạng hỗn loạn. Bản đồ Việt Nam bị trình chiếu sai cực kỳ nghiêm trọng, màn hình LED liên tục gặp trục trặc, ca sĩ lộ hát nhép trên sóng trực tiếp và drone show hiển thị nhầm số lượng huy chương.

Ngay khi những tranh cãi ấy còn chưa kịp lắng xuống, SEA Games 33 tiếp tục gây chấn động trong ngày thi đấu đầu tiên. Campuchia tuyên bố rút toàn bộ vận động viên vì căng thẳng biên giới với Thái Lan. Đây là sự việc chưa từng xảy ra trong lịch sử đại hội, cho thấy mức độ bất ổn đáng lo ngại.

Hình ảnh cẩu thả khó chấp nhận được của chủ nhà Thái Lan.

Song song đó, nhiều môn thi đấu, đặc biệt là các nội dung đối kháng, bùng lên tranh cãi về công tác trọng tài. Không ít đội tuyển cáo buộc chủ nhà Thái Lan được hưởng lợi từ quyết định thiên vị hoặc thiếu minh bạch. Các lỗi kỹ thuật như cờ, tên nước, hình ảnh đội thi đấu bị hiển thị sai liên tục xuất hiện, làm tăng thêm sự bức xúc của khán giả.

Những lời giải thích liên quan đến "cắt giảm ngân sách" không thể che lấp được sự thật rằng SEA Games 33 đang vận hành một cách thiếu chuyên nghiệp và lỏng lẻo. Điều này không chỉ gây tổn hại cho uy tín nước chủ nhà, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của cả phong trào thể thao ASEAN.

SEA Games đáng lẽ phải là nơi tôn vinh tinh thần đoàn kết và nỗ lực của vận động viên. Thế nhưng với cách tổ chức cẩu thả hiện tại, kỳ đại hội lần này trở thành minh chứng cho việc chỉ cần một mắt xích sai, cả hệ thống có thể bị kéo lùi.

ASEAN rõ ràng xứng đáng với một kỳ SEA Games được chuẩn bị kỹ lưỡng và tôn trọng hơn.

'Vấn đề trọng tài ở SEA Games không ổn' Trưa 10/12, đại diện tuyển Taekwondo Việt Nam bức xúc khi Nguyễn Trọng Phúc, Trịnh Thị Kim Hà giành huy chương bạc nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ.