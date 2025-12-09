Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự cố nghiêm trọng về bản đồ Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 33

  • Thứ ba, 9/12/2025 21:44 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dư luận tiếp tục dậy sóng ở lễ khai mạc SEA Games 33 tối 9/12, khi hàng loạt lỗi nghiêm trọng xuất hiện ngay trên sóng truyền hình trực tiếp.

Sai sót về cách trinh chiếu lãnh thổ Việt Nam của nước chủ nhà SEA Games 33, Thái Lan trong lễ khai mạc tối 9/12.

Trong phần trình diễn nghệ thuật sử dụng công nghệ mô phỏng bản đồ khu vực, hình ảnh lãnh thổ Việt Nam được trình chiếu chỉ gồm phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và cả đảo Phú Quốc – những phần không thể tách rời của chủ quyền Việt Nam.

Chuỗi vấn đề không dừng lại ở đó. Ở phần nhắc lại lịch sử các kỳ SEA Games trước đây, Ban tổ chức chiếu SEA Games 1997 tổ chức tại Indonesia nhưng lại gắn nhầm quốc kỳ Singapore. Điều này nối dài danh sách lỗi nhận diện vốn gây tranh cãi trong thời gian chuẩn bị đại hội.

Việc liên tục lặp lại các sai sót liên quan tới bản đồ, quốc kỳ và biểu tượng quốc gia - những yếu tố luôn đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối, khiến nhiều người đặt câu hỏi về quy trình kiểm duyệt của Ban tổ chức SEA Games 33.

Trong bối cảnh một sự kiện tầm khu vực, những lỗi tưởng như kỹ thuật này lại mang tính nhạy cảm cao, dễ gây hiểu lầm. Nhiều người gọi đây là sai lầm khó có thể chấp nhận trong một sự kiện tầm cỡ khu vực.

Minh Nghi

