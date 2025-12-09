Không khí náo nhiệt ngày khai mạc SEA games 33 tại Thái Lan

Chiều tối 9/12, các đoàn thể thao, khán giả đổ về sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA games 33.

Dòng người hâm mộ xếp hàng dài trước cổng sân vận động. Các nhóm cổ động viên mang theo trống, kèn và cờ lớn, chuẩn bị khuấy động bầu không khí đêm khai mạc.

Khu vực trước sân vận động, dẫn vào khu kiểm tra an ninh đông nghịt khán giả xếp hàng. Nhiều gia đình tranh thủ ghi lại khoảnh khắc trước khi bước vào lễ khai mạc.

Một nhóm diễn viên trong trang phục truyền thống, chuẩn bị cho những tiết mục biểu diễn đặc biệt trong đêm khai mạc.

Các nhân viên an ninh kiểm tra tại cổng ra vào, hỗ trợ hướng dẫn dòng người di chuyển vào trong sân vận động. Công tác điều phối diễn ra liên tục để tránh ùn tắc giờ cao điểm.

Lễ khai mạc SEA Games 33 được hứa hẹn sẽ là một sự kiện hoành tráng với những màn trình diễn độc đáo cùng hệ thống kỹ thuật ánh sáng hiện đại bậc nhất.

Trong buổi lễ khai mạc, 11 đoàn thể thao diễu hành sẽ lần lượt tiến vào khu vực chính của sân vận động Rajamangala, với Brunei sẽ là quốc gia đầu tiên còn chủ nhà Thái Lan là đoàn cuối cùng.

SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9-20/12 với 50 môn thể thao chính thức và 574 bộ huy chương được trao trong toàn đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam có hơn 800 VĐV và đặt mục tiêu 110 HCV cho kỳ SEA games lần này.

