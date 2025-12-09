Toàn cảnh nơi diễn ra khai mạc SEA games 33

Sáng 9/12, sân vận động (SVĐ) Rajamangala đang được kiểm tra những hạng mục cuối cùng trước lễ khai mạc diễn ra vào tối cùng ngày. Đây là SVĐ lớn nhất tại Thái Lan, có sức chứa hơn 50.000 người.