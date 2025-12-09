Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toàn cảnh nơi diễn ra khai mạc SEA games 33

  • Thứ ba, 9/12/2025 11:41 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) là nơi diễn ra lễ khai mạc, bế mạc và tất cả trận bóng đá nam SEA games 33.

sea games 33 anh 1

Sáng 9/12, sân vận động (SVĐ) Rajamangala đang được kiểm tra những hạng mục cuối cùng trước lễ khai mạc diễn ra vào tối cùng ngày. Đây là SVĐ lớn nhất tại Thái Lan, có sức chứa hơn 50.000 người.
sea games 33 anh 2

Lễ khai mạc SEA Games 33 được hứa hẹn sẽ là một sự kiện hoành tráng với những màn trình diễn độc đáo cùng hệ thống kỹ thuật ánh sáng hiện đại bậc nhất.
sea games 33 anh 3

Tại lễ khai mạc, 11 đoàn thể thao diễu hành sẽ lần lượt tiến vào khu vực chính của Rajamangala, với Brunei sẽ là quốc gia đầu tiên còn chủ nhà Thái Lan là đoàn cuối cùng.
sea games 33 anh 4

Công tác an ninh tại SVĐ đang triển khai khẩn trương. Khu vực khán đài Rajamangala đã được kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo sẵn sàng đón đông đảo giả trong ngày khai mạc.
sea games 33 anh 5

Hệ thống âm thanh, ánh sáng tại Rajamangala được vận hành thử. Lực lượng kỹ thuật và hậu cần túc trực tại Rajamangala để hoàn thiện các công đoạn cuối cho lễ khai mạc.
sea games 33 anh 6

Mặt cỏ tại SVĐ được chăm sóc khá kỹ, cỏ cao 3-4 cm. Đây cũng là địa điểm diễn ra toàn bộ trận đấu của môn bóng đá nam.
sea games 33 anh 7

Ngọn lửa SEA Games 33 dự kiến được thắp sáng tại Rajamangala trong phần nghi thức chính của lễ khai mạc theo đúng kịch bản đã thông qua. Ngọn lửa sẽ thắp sáng liên tục đến ngày bế mạc.
sea games 33 anh 8

Banner và nhận diện SEA Games 33 đã được lắp đặt quanh khu vực sân vận động, tạo sự đồng bộ cho sự kiện.
sea games 33 anh 9

Các lối vào, khu vực kiểm soát an ninh và phân luồng di chuyển quanh Rajamangala đã được thiết lập cho ngày khai mạc. Hệ thống màn hình lớn trong sân vận động được kiểm tra nhằm đảm bảo hiển thị thông tin ổn định suốt chương trình.
sea games 33 anh 10

Rajamangala nằm trong Khu liên hợp thể thao Hua Mak, Bangkok. Tại đây diễn ra nhiều môn khác như bóng chuyền, bơi lội...

