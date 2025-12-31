Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Arsenal quá mạnh'

  • Thứ tư, 31/12/2025 07:51 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Theo HLV Unai Emery, chuỗi 11 trận toàn thắng thăng hoa của Aston Villa dừng lại theo cách không thể cay đắng hơn tại Emirates.

HLV Emery thừa nhận Arsenal quá vượt trội so với Villa.

Thất bại 1-4 trước Arsenal ở vòng 19 Ngoại hạng Anh chấm dứt mạch thắng ấn tượng của thầy trò Unai Emery, và phơi bày rõ khoảng cách về đẳng cấp khi đối đầu đối thủ đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Sau trận, HLV người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận "Arsenal quá mạnh".

Emery tiếc nuối khi nhắc đến hiệp một, quãng thời gian Aston Villa chơi kín kẽ, kỷ luật và thậm chí có cơ hội để vượt lên. Trong 45 phút đầu, Arsenal gần như bị bẻ gãy nhịp tấn công, không tạo được nhiều sức ép, còn Villa thì đứng vững bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay sau giờ nghỉ. "Chúng tôi kiểm soát tốt hiệp một, họ không có nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng bàn thua đầu tiên trong hiệp hai thay đổi hoàn toàn cục diện", Emery phân tích.

Pha đánh đầu khai thông thế bế tắc của Gabriel Magalhaes mở ra cơn mưa bàn thắng. Aston Villa nhanh chóng đánh mất thế trận, liên tiếp để thủng lưới.

Emery khẳng định nguyên nhân then chốt nằm ở khu vực trung tuyến khi đội của ông lép vế trong các pha tranh chấp. "Chúng tôi thua trong những cuộc đối đầu tay đôi. Arsenal mạnh hơn và họ đã thể hiện điều đó", ông thừa nhận.

Dù thất bại nặng nề, Emery vẫn giữ cái nhìn tích cực về chặng đường phía trước. Aston Villa hiện đứng thứ 3 tại Premier League và vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở đấu trường châu Âu.

"Chúng tôi đã tự đặt ra những tiêu chuẩn và tham vọng rất cao. Điều quan trọng là nhìn thẳng vào thực tế của ngày hôm nay để tiếp tục tiến lên", Emery khẳng định.

Sau 19 vòng đấu, Arsenal tiếp tục duy trì ngôi đầu với khoảng cách 5 điểm so với Man City dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Arsenal nhấn chìm Aston Villa

Rạng sáng 31/12, Arsenal đánh bại Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Premier League trên sân nhà.

12 giờ trước

Cú sốc với Arsenal

Arsenal hứng chịu cú sốc lớn khi tiền vệ Declan Rice vắng mặt ở trận đại chiến Aston Villa thuộc vòng 19 Premier League rạng sáng 31/12.

15 giờ trước

HLV Maresca bỏ họp báo

Rạng sáng 31/12, HLV Enzo Maresca không tham dự buổi họp báo sau khi Chelsea bị Bournemouth cầm hòa 2-2 trên sân nhà.

8 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Arsenal Arsenal

    Đọc tiếp

    MU di lui vi mot quyet dinh sai hinh anh

    MU đi lùi vì một quyết định sai

    58 phút trước 13:00 31/12/2025

    0

    Trận hòa Wolves không chỉ khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá. Nó còn đặt Ruben Amorim trước câu hỏi then chốt: vì sao ông lại tự từ bỏ phương án vừa giúp đội bóng giành chiến thắng?

    Arsenal gui loi tuyen bo cho cuoc dua vo dich hinh anh

    Arsenal gửi lời tuyên bố cho cuộc đua vô địch

    2 giờ trước 12:00 31/12/2025

    0

    Chiến thắng 4-1 trước Aston Villa không chỉ giúp Arsenal khép lại năm 2025 ở ngôi đầu Premier League, mà còn cho thấy “Pháo thủ” trưởng thành: lạnh lùng hơn, chắc chắn hơn và đủ tàn nhẫn để trừng phạt đối thủ khi cơ hội đến.

    Ronaldo cham dut ky luc vi dai hinh anh

    Ronaldo chấm dứt kỷ lục vĩ đại

    3 giờ trước 11:00 31/12/2025

    0

    Cristiano Ronaldo khép lại năm 2025 bằng trận đấu đặc biệt, nơi cảm xúc thăng hoa đan xen cùng dấu mốc không mong muốn trong sự nghiệp lẫy lừng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý