Theo HLV Unai Emery, chuỗi 11 trận toàn thắng thăng hoa của Aston Villa dừng lại theo cách không thể cay đắng hơn tại Emirates.

HLV Emery thừa nhận Arsenal quá vượt trội so với Villa.

Thất bại 1-4 trước Arsenal ở vòng 19 Ngoại hạng Anh chấm dứt mạch thắng ấn tượng của thầy trò Unai Emery, và phơi bày rõ khoảng cách về đẳng cấp khi đối đầu đối thủ đang đạt điểm rơi phong độ lý tưởng. Sau trận, HLV người Tây Ban Nha thẳng thắn thừa nhận "Arsenal quá mạnh".

Emery tiếc nuối khi nhắc đến hiệp một, quãng thời gian Aston Villa chơi kín kẽ, kỷ luật và thậm chí có cơ hội để vượt lên. Trong 45 phút đầu, Arsenal gần như bị bẻ gãy nhịp tấn công, không tạo được nhiều sức ép, còn Villa thì đứng vững bằng hệ thống phòng ngự chặt chẽ.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay sau giờ nghỉ. "Chúng tôi kiểm soát tốt hiệp một, họ không có nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng bàn thua đầu tiên trong hiệp hai thay đổi hoàn toàn cục diện", Emery phân tích.

Pha đánh đầu khai thông thế bế tắc của Gabriel Magalhaes mở ra cơn mưa bàn thắng. Aston Villa nhanh chóng đánh mất thế trận, liên tiếp để thủng lưới.

Emery khẳng định nguyên nhân then chốt nằm ở khu vực trung tuyến khi đội của ông lép vế trong các pha tranh chấp. "Chúng tôi thua trong những cuộc đối đầu tay đôi. Arsenal mạnh hơn và họ đã thể hiện điều đó", ông thừa nhận.

Dù thất bại nặng nề, Emery vẫn giữ cái nhìn tích cực về chặng đường phía trước. Aston Villa hiện đứng thứ 3 tại Premier League và vẫn duy trì phong độ ấn tượng ở đấu trường châu Âu.

"Chúng tôi đã tự đặt ra những tiêu chuẩn và tham vọng rất cao. Điều quan trọng là nhìn thẳng vào thực tế của ngày hôm nay để tiếp tục tiến lên", Emery khẳng định.

Sau 19 vòng đấu, Arsenal tiếp tục duy trì ngôi đầu với khoảng cách 5 điểm so với Man City dù thi đấu nhiều hơn 1 trận.