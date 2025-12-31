Arsenal nhấn chìm Aston Villa

Rạng sáng 31/12, Arsenal đánh bại Aston Villa 4-1 ở vòng 19 Premier League trên sân nhà.

Arsenal giữ vững ngôi đầu.

Chuỗi 11 trận toàn thắng trên mọi đấu trường của Aston Villa đã chính thức khép lại theo cách đầy cay đắng, khi họ để thua đậm 1-4 trước Arsenal trong cuộc đối đầu mang tính then chốt của cuộc đua Premier League. Kết quả này không chỉ khẳng định sức mạnh của đội bóng thành London, mà còn giúp thầy trò Mikel Arteta tạm nới rộng khoảng cách với Man City lên 5 điểm.

Arsenal bước vào trận đấu với sự tự tin lớn, đặc biệt là nhờ sự trở lại của trung vệ Gabriel trong đội hình xuất phát. Đội chủ nhà nhanh chóng áp đặt thế trận, tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên khi Piero Hincapie tạt bóng cho Viktor Gyokeres đánh đầu, nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này lại đi vọt xà.

Ở chiều ngược lại, Aston Villa cũng cho thấy họ không hề e ngại, với tình huống Amadou Onana ngã xuống trong vùng cấm sau pha va chạm với William Saliba, song trọng tài Darren England không cho rằng đó là một quả phạt đền. Ít phút sau, Ollie Watkins bỏ lỡ cơ hội ngon ăn khi cú sút của anh đi chệch cột.

Bước ngoặt của trận đấu đến sau giờ nghỉ. Việc Onana phải rời sân vì chấn thương khiến Villa gặp khó trong việc duy trì sự cân bằng. Phút 48, từ quả phạt góc của Bukayo Saka, Emiliano Martínez bắt bóng không dính, tạo điều kiện cho Gabriel dễ dàng mở tỷ số. Chỉ 5 phút sau, sự mất tập trung của hàng thủ Villa tiếp tục bị trừng phạt khi Martin Odegaard cướp bóng và kiến tạo để Martin Zubimendi nhân đôi cách biệt.

Dù Unai Emery tung Donyell Malen vào sân nhằm thay đổi cục diện, Villa vẫn hoàn toàn lép vế. Leandro Trossard nâng tỷ số lên 3-0 bằng cú sút uy lực từ ngoài vòng cấm, trước khi Gabriel Jesus ghi bàn thứ tư với pha cứa lòng đẹp mắt trong những phút cuối. Bàn thắng danh dự muộn màng của Watkins không đủ che lấp một buổi tối đáng quên của Villa, trong khi Arsenal gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng họ mới là ứng viên số một cho ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa này.