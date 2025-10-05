Cầu thủ nhập tịch Malaysia nghỉ không lương

Tiền đạo Rodrigo Holgado tự nguyện nghỉ không lương để trở lại Malaysia giải quyết án phạt liên quan đến bê bối nhập tịch.

Rodrigo Holgado (số 19) không nhận lương trong thời gian bị treo giò.

"Rodrigo Holgado xin phép và được CLB chấp thuận nghỉ không lương để sang Malaysia, trực tiếp xử lý các vấn đề liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban kỷ luật FIFA áp đặt đối với anh và Liên đoàn Bóng đá Malaysia", thông báo của CLB America de Cali (Colombia) có đoạn.

Holgado có mặt tại Kuala Lumpur ngày 2/10, trong khi Facundo Garces cũng bay sang Malaysia một ngày sau đó để hỗ trợ FAM quá trình kháng cáo. Cả hai sẽ làm việc trực tiếp cùng luật sư đại diện của FAM nhằm làm rõ tình tiết, với hy vọng được giảm án hoặc hủy bỏ lệnh cấm thi đấu.

Holgado là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng vì sử dụng giấy tờ không hợp lệ ở trận thắng Việt Nam thuộc vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6. Sáu cầu thủ còn lại gồm Facundo Garces, Jon Irazabal, Imanol Machuca, Hector Hevel, Joao Figueiredo và Gabriel Palmero.

Ngoài án phạt dành cho các cầu thủ, FIFA cũng phạt FAM khoảng 10 tỷ đồng vì những sai phạm trong thủ tục đăng ký cầu thủ nhập tịch. Malaysia đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua Việt Nam 0-3.

Sự việc tạo sức ép lớn cho bóng đá Malaysia khi loạt cầu thủ chủ chốt bị treo giò trong giai đoạn quan trọng ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Quyết định của FIFA còn khiến các CLB chủ quản lao đao khi mất nhiều trụ cột.